В барнаульском кинотеатре пройдет фестиваль анимационного кино

14 и 15 марта в кинотеатре «Премьера» в Барнауле пройдут конкурсные показы XXVII Открытого Российского фестиваля анимационного кино.

Зрители увидят мультфильмы, вошедшие в конкурсную программу фестиваля и проголосуют за понравившийся.

Итоги зрительского голосования будут объявлены на закрытии фестиваля 20 марта. Победители получат приз зрительских симпатий.

Фестиваль анимационного кино vk.com/premiere 22

Программа поделена по возрастным ограничениям, но организаторы убеждены, что взрослым она тоже будет интересна.

Барнаульцам покажут такие мультфильмы, как «Крылатое приключение. Пчелография», «Космический Доктор Кот», «Мамина пуговка», «Кабанчик, который смотрел в даль» и многие другие.

Фестиваль анимационного кино ежегодно проходит в городе Суздале Владимирской области и известен всем, кто работает в индустрии мультфильмов. За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.