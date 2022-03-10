Стало известно, когда в Алтайском крае пройдет «Ночь музеев»

Акция по традиции пройдет в вечернее время, с 18:00 до 02:00 часов. Приурочена она будет Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Оргкомитет акции уже провел первое совещание, где обсудили темы «Ночи музеев» и основные события.

В ближайшее время начнется прием заявок от участников. В апреле будет готова предварительная сводная программа, и тогда станут известны некоторые особенности акции, которые подготовят участники для своих посетителей.

Информацию об участниках, о стоимости и формах приобретения билетов, времени работы общественного транспорта, а также сводную программу можно будет посмотреть в официальных группах «Ночь музеев. Алтайский край» в соцсетях.

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие необычные музеи — например, анатомии животных аграрного университета. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.