В Барнауле откроется выставка книг духовно-нравственного содержания и раритетов

10 марта в музее редкой книги в библиотеке им. Ядринцева в Барнауле (ул. Профинтерна, 35) откроется выставка «Живое слово мудрости духовной».

Выставка посвящена Дню православной книги в России и представляет собой собрание книг духовно-нравственного содержания и экспозицию раритетов русского книгоиздательства из фондов музея редкой книги и музея истории Православия на Алтае, сообщает мэрия.

Также в библиотеке представят работы преподавателей барнаульской школы каллиграфии. Руководитель школы Татьяна Голубева проведет мастер-класс по каллиграфии.

Официальное открытие начнется в 15:00. Вход свободный. Выставка продлится до 12 апреля.

Напомним, День православной книги в России был утверждён Святейшим патриархом всея Руси Кириллом 25 декабря 2009 года и приурочен ко дню выпуска московским диаконом Иваном Фёдоровым первой печатной книги «Апостол» — 1 марта 1564 года (по старому стилю).