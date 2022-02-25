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В барнаульском музее редкой книги устроят салонные развлечения в стиле XVIII и XIX веков

27 февраля в музее редкой книги библиотеки им. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35) пройдет встреча «Салонные развлечения блестящего века».

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Данил Выборов

Студия танца «Северная сторона» покажет свой репертуар светских игр, которыми развлекались во многих богатых домах в XVIII и XIX веке.

«Зимний сезон в музее завершается возрождением русской традиции на увеселения во многих домах XVIII и XIX столетия — проведением наиболее принятых в обществе салонных игр», — говорится в анонсе пресс-службы городской администрации.

Начало встречи в 11:30. Подробности можно узнать по телефону 61−26−38.

Напомним, в этот же день в парке «Изумрудный» на площадке для собак пройдет «корги-туса». На ней можно будет пофотографироваться с собаками. Начало в 12:00.

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