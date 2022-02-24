Барнаульцам расскажут о древнейших алтайских крепостях и монгольской культуре

25 февраля темой встречи станет «Древнейшие крепости Алтая» — лектор расскажет об археологических памятниках на территории лесостепного и предгорного Алтая. Начало в 15:00.
26 февраля Белокурова поведает о традиционной культуре кочевников Монголии, символике жилища, эпосе, обрядах сакрализации местности и пространственном мировоззрении номадов. Начало в 17:00.
27 февраля посетители узнают о покорении алтайских степей воинственными завоевателями эпохи бронзы. Начало в 15:00.
Лекции пройдут по адресу: ул. Ползунова, 39. Стоимость билета — 50−120 рублей.
Необходима предварительная регистрация, ее можно пройти здесь.