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Барнаульцам расскажут о древнейших алтайских крепостях и монгольской культуре

В Барнауле в краеведческом музее прочитают три лекции про историю и археологию Алтая и Монголии. Прочитают их кандидат исторических наук Артур Кунгуров и кандидат философских наук Софья Кунгурова.

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Дмитрий Лямзин

25 февраля темой встречи станет «Древнейшие крепости Алтая» — лектор расскажет об археологических памятниках на территории лесостепного и предгорного Алтая. Начало в 15:00.

26 февраля Белокурова поведает о традиционной культуре кочевников Монголии, символике жилища, эпосе, обрядах сакрализации местности и пространственном мировоззрении номадов. Начало в 17:00.

27 февраля посетители узнают о покорении алтайских степей воинственными завоевателями эпохи бронзы. Начало в 15:00.

Лекции пройдут по адресу: ул. Ползунова, 39. Стоимость билета — 50−120 рублей.

Необходима предварительная регистрация, ее можно пройти здесь.

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