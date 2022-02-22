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В Барнауле пройдет музыкальный фестиваль к 100-летию джаза

28 февраля, 1 и 2 марта в краевой филармонии в Барнауле пройдет Всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию отечественного джаза.

На съемках фильма "В джазе только девушки"
На съемках фильма "В джазе только девушки"
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На сцене филармонии выступят ведущие джазовые коллективы и солисты из Москвы, Екатеринбурга, Томска, Нижневартовска, Новосибирска.

А 12 марта к фестивалю присоединятся музыканты из Германии, которые выступят в ансамбле с российскими музыкантами.

Также в фестивале со своим коллективом примет участие уроженец Алтайского края, известный джазовый пианист Алексей Подымкин, пишет региональный Минкульт.

Всероссийский фестиваль проводит Фонд развития джазового искусства Георгия Гараняна.

Цель фестиваля — популяризация произведений российских композиторов, создавших джаз-произведения — Александра Цфасмана, Исаака Дунаевского, Александра Варламова, Вадима Людвиковского, Матвея Блантера, Георгия Гараняна, Александра Зацепина и других авторов.

Расписание фестиваля можно посмотреть в разделе «Афиша».

История

1 октября 1922 года в Москве на сцене Центрального техникума театрального искусства в Малом Кисловском переулке (ныне — ГИТИС) состоялся первый в России джазовый концерт.

Эксцентрический джаз-банд Валентина Парнаха представил неизвестный России жанр, который смог прижиться и стать одним из любимых. В 2022 году джаз в России отмечает свое столетие.

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