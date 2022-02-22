В барнаульском парке ко Дню защитника отечества устроят «День богатыря»

23 февраля в парке «Арлекино» пройдет праздничная программа «Три богатыря». Приглашаются все желающие.

Посетителям обещают «богатырские конкурсы»: соревнования на гирях, перетяжки канатов и многие другие. Илья Муромец и Алёша Попович дадут подержать мечи и настоящие булавы.

«Приглашаем всех желающих богатырей принять участие в состязаниях и захватить с собой в качестве группы поддержки царевен прекрасных своих да добрых молодцов!», — говорят в парке.

Начало праздника в 14:00. Вход свободный.

Напомним, в парке «Изумрудный» 27 февраля пройдет «корги-туса». Владельцы этих милых пород приведут своих питомцев, с которыми смогут сфотографироваться все желающие.