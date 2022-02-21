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В Барнауле ищут талантливых детей для участия в конкурсе красоты

В конце апреля в Барнауле пройдет ежегодный конкурс красоты и талантов «Маленькие Мисс и Мистер». На участие в нем приглашают детей от 5 до 14 лет.

В Барнауле прошел конкурс "Маленькие Мисс и Мистер"
В Барнауле прошел конкурс "Маленькие Мисс и Мистер"
Предоставлено Татьяной Жилиной

Участникам конкурса обещают опыт в fashion-индустрии. Дети пройдут подготовку на уровне взрослых конкурсов: их ждет профессиональная фотосессия, уроки хореографии и дефиле, тренинги по фотопозированию и актерскому мастерству.

Всем участникам обещают титулы, регалии и подарки. Победители отправятся на финал российского конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия».

В Барнауле прошел конкурс &quot;Маленькие Мисс и Мистер&quot;
В Барнауле прошел конкурс «Маленькие Мисс и Мистер»
Предоставлено Татьяной Жилиной

Конкурс проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Кастинги проходят еженедельно по понедельникам и средам с 18:00 по адресу: пр. Красноармейский, 72, офис 1307.

Записаться на него можно по телефону 8−962−792−40−05.

Посмотреть, как конкурс проходил в прошлом году, можно в этом фоторепортаже.

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