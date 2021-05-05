Невероятные таланты: как в Барнауле прошел конкурс красоты «Маленькие Мисс и Мистер»

В Барнауле прошел ежегодный конкурс красоты и талантов «Маленькие Мисс и Мистер». Дети от пяти до 14 лет удивляли взрослых своими творческими номерами и красивыми нарядами.

В Барнауле прошел конкурс "Маленькие Мисс и Мистер"

Перед конкурсом ребята прошли кастинг, уроки по хореографии, дефиле и актерскому мастерству от модельного агентства Татьяны Жилиной.

Дети исполнили разные творческие номера — пели песни, танцевали и даже готовили. Также они смогли продефилировать в разных народных костюмах невероятной красоты.

Впрочем, конкурсанты завоевали сердца жюри прежде всего своей детской непосредственностью.

Маленьким Мистером Барнаула в этом году стал Егор Кузнецов, а маленькой Мисс — Анастасия Афанасьева. Звание первой Вице-Мисс получила Серафима Киселева, а первым Вице-Мистером стал Марк Лугин.