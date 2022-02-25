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«Танец маленьких королей». Алтайский писатель издал книгу о мрачных мистических приключениях провинциального интеллигента

Известный алтайский писатель и журналист Владимир Токмаков впустил в свет новую книгу — роман «Танец маленьких королей». Она продолжает авторскую серию произведений о злоключениях провинциального интеллигента, которому уготованы интересные путешествия в мир мистики и поиска тайных смыслов. Впрочем, и для тех, кто не читал предыдущих книг, чтение обещает стать увлекательным.

Владимир Токмаков.
Владимир Токмаков.
Из личного архива.

Путь на Белую Гору

Главный герой романа родился в провинции, но живет в большом городе. В результате трагикомических случайностей (мечтал о карьере актера, а работал вахтером и подсобным рабочим в театре), он становится владельцем «сталинки».

В ней померла и долго лежала старуха, из-за запаха квартиру и продали за бесценок. Жилье оказалось с сюрпризами: главному герою постоянно является мертвая прежняя хозяйка и просит разобраться в забытом деле 1930-х годов.

В результате герой погружается в запутанную историю, связанную с Сектой Святых Волхвов и охотником на сектантов отцом Макарием, который в 1920-х вынужден кочевать по Алтаю и Монголии с отрядом атамана Кайгородова в поисках важного артефакта, связанного с сектой.

Но главный герой не один хочет докопаться до истины тех далеких событий. Так он попадает на Белую Гору, где идет вечная битва. Герои книги ищут ответы на многие вопросы: своей ли жизнью мы живем, настоящая ли она, кто за нас делает выбор, способны ли мы на поступок, который разрушит бессмысленный бег по кругу.

«Время замерло. А пространство… Пространство стало хрустальным шаром, внутри которого неприметной соринкой, маленьким пузырьком, допущенным мастером-изготовителем ничтожнейшим браком, застыла наша планета», — так видит мир герой романа.

Владимир Токмаков.
Владимир Токмаков.
Из личного архива.

Автор-исследователь

«Танец маленьких королей» продолжает авторскую серию: «Детдом для престарелых убийц» (2001), «Настоящее длится девять секунд» (2005), «Сбор трюфелей накануне конца света» (2014), «Запретная Книга Белого Бурхана» (2017).

Гланого героя везде зовут по-разному, однако везде это человек, переживающий бурные приключения, которые ломают его жизнь, но вместе с тем заставляют иначе смотреть на мир. В каждой книге автор проводит своего героя через удивительные матаморфозы, а остальные герои — всевозможные чудики, фрики, монстры и духи — как будто только помогают в этом.

Автор демонстрирует зрителю настоящую «пляску смерти», весь свой напускной цинизм и страсть к игре. Но на самом деле у него есть миссия — найти ответ на вопрос о смысле повседневной и высшей жизни и тем самым осмыслить все наше общее бытие в целом. Владимир Токмаков исследует мир и человеческую душу, причем верит в лучшее.

«Может быть, кто-то назовет эту веру наивной, все равно как веру зрителя порнофильма в том, что в конце все поженятся, — пишет о романе литератор Михаил Гундарин. — Но эта вера в лучшее, этот настойчивый авторский поиск делает прозу Токмакова чертовски обаятельной и близкой всем нам».

Презентация книги пройдет 26 февраля в 16:00 в галерее «Республика ИЗО». Вход 100 рублей. Книгу на презентации можно купить по издательской цене 300 рублей. 18+

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