В новом сезоне шоу «Маска» разоблачили первого участника

20 февраля на НТВ прошла вторая программа третьего сезона музыкального шоу «Маска». В ней разоблачили первого участника, который носил костюм Пса.

Оказалось, что под маской скрывался олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Никто из жюри не угадал участника — они предполагали, что это был Богдан Титомир.

«Очень тяжело быть в шкуре пса. Спасибо, что вытащили меня из этой бани», — поблагодарил членов жюри олимпийский чемпион.

Напомним, что третий сезон шоу стартовал 13 февраля.

Второй сезон популярного музыкального шоу завершился 2 мая. В проекте победил певец Jony, который выступал в костюме Крокодила. Жюри смогли угадать, кто скрывается под маской.

Что это за шоу

Шоу «Маска» — это музыкальное соревнование, в котором знаменитости инкогнито выступают в больших костюмах. Задача жюри — угадать, кто скрывается под маской.

Участие могут принимать не только певцы — например, в первом сезоне несколько выпусков продержались телеведущая Оксана Федорова и комик Антон Лирник. Победа же досталась артисту Анатолию Цою.