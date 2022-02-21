В новом сезоне шоу «Маска» разоблачили первого участника

Оказалось, что под маской скрывался олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
Никто из жюри не угадал участника — они предполагали, что это был Богдан Титомир.
«Очень тяжело быть в шкуре пса. Спасибо, что вытащили меня из этой бани», — поблагодарил членов жюри олимпийский чемпион.
Напомним, что третий сезон шоу стартовал 13 февраля.
Второй сезон популярного музыкального шоу завершился 2 мая. В проекте победил певец Jony, который выступал в костюме Крокодила. Жюри смогли угадать, кто скрывается под маской.
Что это за шоу
Шоу «Маска» — это музыкальное соревнование, в котором знаменитости инкогнито выступают в больших костюмах. Задача жюри — угадать, кто скрывается под маской.
Участие могут принимать не только певцы — например, в первом сезоне несколько выпусков продержались телеведущая Оксана Федорова и комик Антон Лирник. Победа же досталась артисту Анатолию Цою.