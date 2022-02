Еще в одном сибирском городе устроят рок-фестиваль. Над ним будут работать постановщики шоу на Олимпиаде в Сочи

Рок-фестиваль в Кемерово на Московской площади пройдет во второй раз, пишет ngs42.ru. Праздник будет бесплатным, шоу будет длиться 9 часов.

«Технический персонал будет состоять из лучших в стране звукорежиссеров, операторов света и пиротехников, участвовавших в организации шоу на Олимпиаде в Сочи и на Красной площади», — сообщают местные СМИ.

Организаторы отмечают, что фестиваль состоится несмотря на коронавирус, но будут соблюдаться некоторые ограничения.

Что известно о фестивале

«Герои мирового рока» — российский международный рок-фестиваль.

С 2003 по 2007 года он регулярно проводился в Санкт-Петербурге. В 2018 году фестиваль возродили в Кузбассе, организовав его к 400-летию Новокузнецка.

В 2019 году концерт «Герои мирового рока» состоялся в Кемерове. Тогда шоу посмотрели больше 100 тысяч человек.

На кузбасских концертах «Герои мирового рока» выступали известные исполнители и группы — Кен Хенсли, Доро, Catharsis, Beyond the black, HammerFall, Royal Hunt, Within Temptation и Accept.

Какие фестивали будут еще в этом году

Напомним, что с 12 по 14 августа в Бийске пройдет Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири».

В течение трех дней на площадке аэропорта будут играть известные российские рок-музыканты — «План Ломоносова», «Слот», «Тараканы», «Ария», «Кис-Кис», «Анимация», Animal ДжаZ, «Северный флот», Найк Борзов и другие.

Обозначены два хедлайнера — это группа «Звери» и «Сплин». Всего же выступят около 30 коллективов.

