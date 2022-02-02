В Минкульте рассказали, каких культурных событий ждать в Алтайском крае в 2022 году

Обменные гастроли театров, 90-летие Рождественского, музыкальный проект Дениса Мацуева — 2022 год обещает быть богатым на самые разные культурные события, отметила министр регионального Минкульта Елена Безрукова.

Общая культурная повестка региона будет связана с юбилейными датами, а именно 85-летием Алтайского края и 90-летием поэта Роберта Рождественского. Также запланированы события, связанные с объявленным Годом культурного наследия народов России.

«К юбилею края разработан большой план мероприятий, в который вошли предложения не только от отрасли культуры, но и образования, спорта, предпринимательства, муниципалитетов. В числе интересных культурных событий хотела бы отметить музыкальные проекты „Денис Мацуев представляет…“ и фестиваль „100 лет российскому джазу“, которые организует краевая филармония», — рассказала Безрукова.

Планируется проведение двух фестивалей. В конце августа пройдет II Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение», который впервые состоялся в 2019 году на «Бирюзовой Катуни». С 20 по 25 сентября — II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».

Помимо этого, театр кукол «Сказка», театр драмы им. Шукшина и Молодежный театр Алтая подали заявки на обменные гастроли. Если их подтвердят, в Барнауле состоятся гастроли Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького, Астраханского театра юного зрителя и Театр кукол Республики Карелия.

Открытие фестиваля театров кукол «Зазеркалье» Анна Зайкова

В программу по обменным гастролям также попали алтайские ансамбли «Алтай» и «Огоньки».

К 90-летнему юбилей Рождественского проведут литературный фестиваль, творческую лабораторию видеопоэзии, презентуют мультимедиа-гид в его Мемориальном музее. Также состоится презентация музыкального проекта Александра Балыкова и группы ViVA, посвященный творчеству Марины Цветаевой и Роберта Рождественского.

Год культурного наследия народов России торжественно откроют в Алтайском крае 24 марта. В числе событий — фестивали народного творчества и народных ремесел, музейные проекты и многое другое.

Напомним, стало известно, что Шукшинский фестиваль в 2022 году планируют провести с 19 по 23 июля. Формат будет понятен ближе к праздничной дате. Но звездный гость Эмир Кустурица снова не приедет.