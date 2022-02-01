Стало известно, пройдет ли Шукшинский фестиваль на Алтае в этом году

В 2022 году Шукшинский фестиваль на Алтае планируют провести с 19 по 23 июля. Об этом на интернет-форуме сообщила министр культуры Елена Безрукова.

Сейчас идет подготовка к фестивалю.

«В феврале-марте будет объявлен прием заявок на Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. А в каком формате он пройдет, станет ясно ближе к дате проведения, в зависимости от эпидемиологической ситуации», — уточнила министр.

Напомним, в прошлом году Шукшинский фестиваль из-за коронавируса прошел в ограниченном формате и в непривычные даты — с 28 октября по 2 октября.

Из программы исключили все массовые события — встречу звездных гостей на красной дорожке у театра драмы и народные гуляния на Пикете в Сростках.