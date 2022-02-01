На них выросло не одно поколение. ТОП-8 главных фильмов Виктора Мережко

Трын-трава
История любви комбайнера Степана Калашникова к собственной жене Лидии. В отношения героев неожиданно вмешивается приехавший на практику студент и усложняет их, и без того непростую, семейную жизнь.
Главные роли сыграли Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Никоненко, Николай Бурляев.
Вас ожидает гражданка Никанорова
Сельская «королева» всё ищет своего «принца», но никак не может устроить свою судьбу. После очередного возвращения, она обнаруживает, что в её дом, который она продала колхозу перед последним отъездом, заселили нового ветеринара.
В главных ролях — Наталья Гундарева и Борислав Брондуков.
Родня
Сельская женщина Мария Васильевна Коновалова едет в областной центр навестить дочь Нину и любимую внучку Иришку. Добрая и простодушная женщина никак не предполагала, в каком мире живут её самые дорогие и, пожалуй, единственно близкие ей люди. Пытаясь разобраться с помощью своих деревенских представлений о жизни в сложных отношениях дочери с бывшим мужем, она приносит им и себе немало огорчений.
Мать и дочь сыграли неповторимые Нонна Мордюкова и Светлана Крючкова.
Полеты во сне и наяву
Накануне своего сорокалетия герой фильма пытается подвести итоги прожитых лет. Увы: он подводит их, а они подводят его. Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни любящая жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа.
В ролях — Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила Гурченко.
Одинокая женщина желает познакомиться
У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…»
Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин — бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень противоречиво. Ей предстоит принять нелегкое и важное решение.
В фильме сыграли Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей, Марианна Вертинская.
Ночные забавы
Невероятно интригующая комедия положений.
Муж — подчиненный. Любовник — начальник. И «мудрая» взрослая дочь, которая пытается спасти репутацию отца и уличить мать, втягивая малознакомого ресторанного саксофониста в этот фарс. Кто же больше наломает дров и как выкрутиться из щекотливой ситуации, оказавшись запертыми в маленькой квартирке?
В главных ролях — Евгений Евстигнеев, Александра Колкунова, Ирина Алферова, Альберт Филозов, Валентин Гафт.
Курочка Ряба
Героиня фильма живет в глухой русской провинции, зарабатывая на убогое существование продажей яиц и самогона. Тем временем деревня начинает переживать кап. бум, сведшийся к ненависти толпы к односельчану-предпринимателю. Герои, живущие в селе, любят, пьют, иногда работают и отчаянно сопротивляются социальным переменам «к лучшей жизни».
В главных ролях — Инна Чурикова, Александр Сурин, Геннадий Егорычев, Геннадий Назаров.
Сонька-Золотая ручка
Многосерийный телесериал, в котором Мережко выступил не только в роли сценариста, но и режиссера.
О Софье Блювштейн, больше известной как Сонька Золотая Ручка, ходит много легенд. Ее имя вызывало почтение даже у самых отпетых рецидивистов. Ее искала полиция всех стран Европы. Говорят, что банда, которую она возглавляла, состояла исключительно из ее бывших мужей. Но судьба ее — трагична.
В ролях — Анастасия Микульчина, Богдан Ступка, Ирина Алферова, Олег Басилашвили.