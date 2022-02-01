На них выросло не одно поколение. ТОП-8 главных фильмов Виктора Мережко

30 января ушел из жизни режиссер, сценарист, актер, народный артист России Виктор Мережко. Также он был президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. «Афиша» вспомнила картины, снятые по его сценариям, которые благодарные зрители будут постоянно пересматривать.

Трын-трава

История любви комбайнера Степана Калашникова к собственной жене Лидии. В отношения героев неожиданно вмешивается приехавший на практику студент и усложняет их, и без того непростую, семейную жизнь.

Главные роли сыграли Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Никоненко, Николай Бурляев.

Вас ожидает гражданка Никанорова

Сельская «королева» всё ищет своего «принца», но никак не может устроить свою судьбу. После очередного возвращения, она обнаруживает, что в её дом, который она продала колхозу перед последним отъездом, заселили нового ветеринара.

В главных ролях — Наталья Гундарева и Борислав Брондуков.

Родня

Сельская женщина Мария Васильевна Коновалова едет в областной центр навестить дочь Нину и любимую внучку Иришку. Добрая и простодушная женщина никак не предполагала, в каком мире живут её самые дорогие и, пожалуй, единственно близкие ей люди. Пытаясь разобраться с помощью своих деревенских представлений о жизни в сложных отношениях дочери с бывшим мужем, она приносит им и себе немало огорчений.

Мать и дочь сыграли неповторимые Нонна Мордюкова и Светлана Крючкова.

Полеты во сне и наяву

Накануне своего сорокалетия герой фильма пытается подвести итоги прожитых лет. Увы: он подводит их, а они подводят его. Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни любящая жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа.

В ролях — Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила Гурченко.

Одинокая женщина желает познакомиться

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Одинокая женщина желает познакомиться…»

Так появляется в ее судьбе человек по имени Валентин — бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень противоречиво. Ей предстоит принять нелегкое и важное решение.

В фильме сыграли Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соловей, Марианна Вертинская.

Ночные забавы

Невероятно интригующая комедия положений.

Муж — подчиненный. Любовник — начальник. И «мудрая» взрослая дочь, которая пытается спасти репутацию отца и уличить мать, втягивая малознакомого ресторанного саксофониста в этот фарс. Кто же больше наломает дров и как выкрутиться из щекотливой ситуации, оказавшись запертыми в маленькой квартирке?

В главных ролях — Евгений Евстигнеев, Александра Колкунова, Ирина Алферова, Альберт Филозов, Валентин Гафт.

Курочка Ряба

Героиня фильма живет в глухой русской провинции, зарабатывая на убогое существование продажей яиц и самогона. Тем временем деревня начинает переживать кап. бум, сведшийся к ненависти толпы к односельчану-предпринимателю. Герои, живущие в селе, любят, пьют, иногда работают и отчаянно сопротивляются социальным переменам «к лучшей жизни».

В главных ролях — Инна Чурикова, Александр Сурин, Геннадий Егорычев, Геннадий Назаров.

Сонька-Золотая ручка

Многосерийный телесериал, в котором Мережко выступил не только в роли сценариста, но и режиссера.

О Софье Блювштейн, больше известной как Сонька Золотая Ручка, ходит много легенд. Ее имя вызывало почтение даже у самых отпетых рецидивистов. Ее искала полиция всех стран Европы. Говорят, что банда, которую она возглавляла, состояла исключительно из ее бывших мужей. Но судьба ее — трагична.

В ролях — Анастасия Микульчина, Богдан Ступка, Ирина Алферова, Олег Басилашвили.