Неповторимый и народный. Яркие роли Леонида Куравлева

30 января не стало выдающегося артиста Леонида Куравлева. Зрители запомнят его по ярким ролям в фильмах «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» — всего за свою жизнь он успел сняться более чем в 200 картинах. В память об актере «Афиша» расскажет еще о нескольких популярных картинах, где можно увидеть Куравлева.

Из Лебяжьего сообщают

Леонид Куравлев в одно время учился во ВГИКе вместе с Василием Шукшиным и Андреем Тарковским. Те охотно брали молодого актера в свои работы. Так, у Шукшина Куравлев снялся в дипломном 35-минутном фильме «Из Лебяжьего сообщают».

Там он сыграл «народную роль», Сеню Громова — молодого человека, который запросто обращается к малознакомым людям «родненький» и «кровинушка» и беспрестанно напевает «Пять минут».

Живет такой парень

Еще одна работа у Василия Шукшина (кстати, в честь него Куравлев назвал своего сына), которая принесла ему всенародную славу и, кажется, предопределила его амплуа и дальнейшие роли.

Молодой водитель Пашка Колокольников по прозвищу «Пирамидон» возит людей по Чуйскому тракту. Мечтательный, жизнелюбивый, немного простоватый, он живёт с распахнутой миру душой. Своей тонкой игрой Куравлев заставляет каждого человека задуматься о смысле жизни.

Ваш сын и брат

Еще одна работа Куравлева с алтайским режиссером. Здесь он сыграл среднего сына главного героя Степку, который угодил в тюрьму из-за драки.

Лучше всего об этой роли и самом артисте рассказал сам Шукшин. «Он умеет работать — это его счастливый дар» — говорил он. Послушайте сами.

Вий

Пожалуй, самая нетипичная роль в карьере Леонида Куравлева — это роль бурсака Хомы Брута в экранизации повести Гоголя. Кстати, в 1968 году фильм был одним из лидеров советского кинопроката.

Золотой теленок

Куравлев умел украшать собой кадр, даже если он в нем постоянно молчал — в этом можно убедиться, пересмотрев фильм «Золотой теленок», где он сыграл Шуру Балаганова.

Не может быть!

«Ах, это моя невеста? Мамуля!». Новеллу из комедии «Не может быть!» Леонида Гайдая, которую разобрали на цитаты, можно пересматривать бесконечно — в качестве лекарства от грусти и печали.

В ней Леонид Куравлев сыграл непутевого жениха Володьку Завитушкина, который все никак не мог найти невесту на своей же свадьбе.

Афоня

Еще одна легендарная, наравне в Пашкой Колокольниковым, роль Куравлева.

В народном хите Георгия Данелия артист сыграл беззаботного и пьющего сантехника Афанасия. Но жизненные обстоятельства заставляют его измениться.

Ищите женщину

В картине Аллы Суриковой Куравлев уморительно и невероятно обаятельно сыграл простуженного инспектора Грандэна.

Книга мастеров

В начале двухтысячных Леонида Куравлева можно было увидеть лишь в эпизодах — например, в фильме «Турецкий гамбит», «Была не была», «Книга мастеров», сериалах «Охота на изюбря», «Улицы разбитых фонарей», «Приключение солдата Ивана Чонкина» и других.

Но даже крошечное появление великого актера на экране значительно обогащало всю картину в целом.