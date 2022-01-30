Умер актер Леонид Куравлев, обаятельный и неповторимый мастер импровизации

В Москве на 86-м году жизни умер советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев, сообщает Первый канал .

Напомним, в начале января 2022 года Куравлева госпитализировали в больницу с поражением легких, его лечили от пневмонии.

«Не стало Леонида Куравлева. Выдающийся актер, мастер импровизаций и человек невероятной харизмы. „Афоня“, „Иван Васильевич меняет профессию“, „Самая обаятельная и привлекательная“, „Золотой теленок“. В каждой роли Куравлев был ярким и неповторимым. В его героев зрители влюблялись, даже если Леонид Куравлев играл отпетых мошенников, при этом чертовски обаятельных и привлекательных. А ставшие знаменитыми фразочки Куравлева вставляют в разговоры и спустя почти полвека после выхода в прокат ленты „Иван Васильевич меняет профессию“, лидера советского проката», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что искрометные фразы Куравлев выдавал прямо на съемочной площадке, а после они попадали в фильмы.

Леонид Куравлев — сын слесаря и парикмахера — родился в 1936 году. В 1955 году поступил во ВГИК, а в 1958 году впервые сыграл в кино — в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет».

Актер известен по ролям Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сантехника Афанасия Борщова в «Афоне», жулика Шуры Балаганова в «Золотом теленке», философа Хомы Брута в фильме «Вий» и не только.

Куравлев награжден званиями Заслуженного и Народного артиста РСФСР, в 2012 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С 1958 года по 2016 год актер сыграл в 220 фильмах и сериалах.

Ранее сообщили, что Леонид Куравлев до госпитализации находился в доме престарелых.