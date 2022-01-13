Леонид Куравлев до госпитализации находился в доме престарелых

Известный российский актер Леонид Куравлев до госпитализации в Коммунарку с вирусной пневмонией проживал в доме престарелых. Именно оттуда его забрала в больницу скорая, сообщает StarHit .

Актёр жил в частном заведении в Москве. Туда его поместили дети, которые долго искали учреждение с хорошим уходом, современным оборудованием и реабилитологами.

Известно, что после смерти супруги в 2012 году Куравлев впал в депрессию, замкнулся в себе и оборвал связи с внешним миром. Сын и дочь, поняв, что не справляются с ним, обратились к специалистам, пишет News.ru.

«Куравлев поступил к нам летом, то есть, примерно полгода назад. В апатии, депрессии. Он лежал, не ходил совсем, вообще перестал общаться с людьми. Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. И постепенно этого удалось добиться», — рассказали изданию в доме престарелых, где находился артист.

Сейчас Куравлева лечат от пневмонии, тесты на ковид у него отрицательные.

В Коммунарке сообщили, что Куравлева госпитализировали 5 января в реанимацию. Состояние сохраняется тяжелым.

В феврале 2021 года сообщалось, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими после гибели супруги Нины Васильевой в 2012 году. Он прекратил отвечать на звонки и стал затворником.