Актера Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии

85-летнего артиста Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил ТАСС его сын Василий.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.

В Коммунарке сообщили, что Куравлева госпитализировали 5 января в реанимацию. Состояние сохраняется тяжелым.

В феврале 2021 года сообщалось, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими после гибели супруги Нины Васильевой в 2012 году. Он прекратил отвечать на звонки и стал затворником.