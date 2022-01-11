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Жизнь

Актера Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии

85-летнего артиста Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, сообщил ТАСС его сын Василий.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — сказал он.

В Коммунарке сообщили, что Куравлева госпитализировали 5 января в реанимацию. Состояние сохраняется тяжелым.

В феврале 2021 года сообщалось, что Леонид Куравлев перестал выходить на связь с близкими после гибели супруги Нины Васильевой в 2012 году. Он прекратил отвечать на звонки и стал затворником.

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