Сбер оживил Жоржа Милославского из «Иван Васильевич меняет профессию». В будущем он танцует с NILETTO

Сбер опубликовал предновогоднюю рекламу, в которой «ожил» и переместился в будущее Жорж Милославский, герой фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Роль афериста в советском фильме исполнил молодой Леонид Куравлев.

По сюжету рекламы, Милославский оказывается в 2020 году и узнает, что теперь Сбер — не просто банк, а целая экосистема различных продуктов. Он прокатился на такси, воспользовался 2gis, телемедициной, доставкой еды и станцевал на концерте NILETTO, пишет «Лента».

В настоящее время героя культового фильма переместили с помощью искусственного интеллекта, а специалисты Группы ЦРТ синтезировали его голос. Это оказалось непростой задачей: обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) нужно не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определенному текстовому шаблону.

«Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актер говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учетом того, что актер на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актер менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывалась фоновая музыка и шумы, плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты», — рассказали в Сбере.

В итоге специалисты использовали голос Куравлева не только из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но и из картин «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть»

Героя Милославского Сбер выбрал, потому что он стал «первым бренд-амбассадором банка» благодаря легендарной фразе «Храните деньги в сберегательной кассе».