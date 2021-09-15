Без парада звезд по «красной дорожке». Как в Барнауле пройдет Шукшинский кинофестиваль

Также в этом году не будет творческой программы и народных гуляний на горе Пикет в селе Сростки.
Фестиваль будет проходить исключительно на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей — напомним, что сейчас разрешена только 50-процентная заполняемость зала, сообщают в региональном Минкульте.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 28 сентября в театре драмы им. Шукшина.
Конкурсные показы фильмов будут проходить в Барнауле в кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и сети «Киномир». Фильмы также покажут в Бийске, Яровом, Камне-на-Оби и других городах и районах края.
Также запланированы творческие встречи с писателями.
Что покажут зрителям
Шукшинский кинофестиваль в этом году будет включать в себя две конкурсные программы. В основную войдут 11 полнометражных художественных картин:
- «Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев),
- «История одной картины» (реж. Руслан Магомадов),
- «Белый снег» (реж. Николай Хомерики),
- «Потанцуй со мной» (реж. Никандр Федоров),
- «Архипелаг» (реж. Алексей Тельнов),
- «Двое видели козу» (реж. Андрей Носков),
- «Последняя «Милая Болгария» (реж. Алексей Федорченко),
- «Земля Эльзы» (реж. Юлия Колесик),
- «Не называй меня Вася» (реж. Альфия Шакирзянова),
- «На дальних рубежах» (реж. Максим Дашкин),
- «Кроличья лапа» (реж. Нана Джорджадзе).
Откроется Шукшинский кинофестиваль фильмом «Земля Эльзы». Показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20:00 в кинотеатре «Мир».
Также на кинофестивале пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.
Закроют Шукшинские дни 1 октября в Бийске на площадке Городского Дворца культуры.