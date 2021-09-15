Без парада звезд по «красной дорожке». Как в Барнауле пройдет Шукшинский кинофестиваль

С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Шукшинский кинофестиваль. Коронавирус не только сместил их во времени, но и убрал значительные массовые события — например, встречу гостей фестиваля на «красной дорожке» у театра драмы.

Также в этом году не будет творческой программы и народных гуляний на горе Пикет в селе Сростки.

Фестиваль будет проходить исключительно на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей — напомним, что сейчас разрешена только 50-процентная заполняемость зала, сообщают в региональном Минкульте.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 28 сентября в театре драмы им. Шукшина.

Конкурсные показы фильмов будут проходить в Барнауле в кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и сети «Киномир». Фильмы также покажут в Бийске, Яровом, Камне-на-Оби и других городах и районах края.

Также запланированы творческие встречи с писателями.

Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул , 19 июля 2016 года. Михаил Хаустов

Что покажут зрителям

Шукшинский кинофестиваль в этом году будет включать в себя две конкурсные программы. В основную войдут 11 полнометражных художественных картин:

«Блокадный дневник» ( реж. Андрей Зайцев),

реж. Андрей Зайцев), «История одной картины» ( реж. Руслан Магомадов),

реж. Руслан Магомадов), «Белый снег» ( реж. Николай Хомерики),

реж. Николай Хомерики), «Потанцуй со мной» ( реж. Никандр Федоров),

реж. Никандр Федоров), «Архипелаг» ( реж. Алексей Тельнов),

реж. Алексей Тельнов), «Двое видели козу» ( реж. Андрей Носков),

реж. Андрей Носков), «Последняя «Милая Болгария» ( реж. Алексей Федорченко),

реж. Алексей Федорченко), «Земля Эльзы» ( реж. Юлия Колесик),

реж. Юлия Колесик), «Не называй меня Вася» ( реж. Альфия Шакирзянова),

реж. Альфия Шакирзянова), «На дальних рубежах» ( реж. Максим Дашкин),

реж. Максим Дашкин), «Кроличья лапа» ( реж. Нана Джорджадзе).

Откроется Шукшинский кинофестиваль фильмом «Земля Эльзы». Показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20:00 в кинотеатре «Мир».

Также на кинофестивале пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.

Закроют Шукшинские дни 1 октября в Бийске на площадке Городского Дворца культуры.