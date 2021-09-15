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Без парада звезд по «красной дорожке». Как в Барнауле пройдет Шукшинский кинофестиваль

С 28 сентября по 2 октября в Алтайском крае пройдет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Шукшинский кинофестиваль. Коронавирус не только сместил их во времени, но и убрал значительные массовые события — например, встречу гостей фестиваля на «красной дорожке» у театра драмы.

Торжественная церемония открытия ХХ Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 24 июля 2018 года.
Торжественная церемония открытия ХХ Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 24 июля 2018 года.
Анна Зайкова

Также в этом году не будет творческой программы и народных гуляний на горе Пикет в селе Сростки.

Фестиваль будет проходить исключительно на закрытых площадках, где можно регулировать количество зрителей — напомним, что сейчас разрешена только 50-процентная заполняемость зала, сообщают в региональном Минкульте.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 28 сентября в театре драмы им. Шукшина.

Конкурсные показы фильмов будут проходить в Барнауле в кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и сети «Киномир». Фильмы также покажут в Бийске, Яровом, Камне-на-Оби и других городах и районах края.

Также запланированы творческие встречи с писателями.

Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, 19 июля 2016 года.
Михаил Хаустов

Что покажут зрителям

Шукшинский кинофестиваль в этом году будет включать в себя две конкурсные программы. В основную войдут 11 полнометражных художественных картин:

  • «Блокадный дневник» (реж. Андрей Зайцев),
  • «История одной картины» (реж. Руслан Магомадов),
  • «Белый снег» (реж. Николай Хомерики),
  • «Потанцуй со мной» (реж. Никандр Федоров),
  • «Архипелаг» (реж. Алексей Тельнов),
  • «Двое видели козу» (реж. Андрей Носков),
  • «Последняя «Милая Болгария» (реж. Алексей Федорченко),
  • «Земля Эльзы» (реж. Юлия Колесик),
  • «Не называй меня Вася» (реж. Альфия Шакирзянова),
  • «На дальних рубежах» (реж. Максим Дашкин),
  • «Кроличья лапа» (реж. Нана Джорджадзе).

Откроется Шукшинский кинофестиваль фильмом «Земля Эльзы». Показ и творческая встреча со съемочной группой состоится 28 сентября в 20:00 в кинотеатре «Мир».

Также на кинофестивале пройдет конкурсный показ короткометражных фильмов. Организаторам поступило около 140 заявок из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В афишу включено около 20 работ.

Закроют Шукшинские дни 1 октября в Бийске на площадке Городского Дворца культуры.

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