От «Агаты Кристи» до «Лесоповала». Каких артистов барнаульцы ждут с гастролями этой осенью

Моргенштерн не приедет , на кого же идти? Выбор концертов на осень большой, особенно для любителей поностальгировать под любимые хиты 90-х и нулевых. «Афиша» расскажет, на какие концерты уже можно покупать билеты.

Чиж и Ко

Одна из самых популярных, вечно молодых и истинно народных команд. Они представляют позитивную сторону русского рока — своими простыми и беззлобными песнями они давно завоевали целую армию поклонников.

А их «Вечную любовь» и «О любви» в свое время пели под гитару в каждом российском дворе. Настало время послушать их вживую.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 20 сентября в 19:00

Цена: 2 100 — 3 500 рублей

Louna

Еще одна рок-группа, которая заставит вас поностальгировать и вспомнить молодость и вечеринки десятилетней давности. В своих песнях они поют не только о подростковых проблемах, но и поднимают остросоциальные темы.

В Барнауле они представят свой новый альбом «Начало нового круга».

Где: клуб «Фараон"

Когда: 26 сентября в 19:00

Цена: 1 600 — 2 600 рублей

Лесоповал

Легендарная группа родом из 90-х, основанная Михаилом Таничем, исполняющая шансон. Сегодня сложно найти человека, который бы не знал песню «Белый лебедь на пруду» и «У меня, у Вовочки, три татуировочки» — даже если он не любит этот музыкальный жанр.

«Лесоповал» имеет стабильную аудиторию и, несмотря на все передряги судьбы, продолжает радовать своими прежними хитами и свежими творениями и любима тысячами людей.

Где: ДК Сибэнергомаш

Когда: 28 сентября в 19:00

Цена: 1 000 — 2 800 рублей

Глеб Самойлов. Агата Кристи.

Тысячи сердец поклонников всегда влекла особая, мрачная романтика «Агаты Кристи», ставшая впоследствии визитной карточкой легендарного коллектива.

Глеб Самойлов решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи». Он представит уникальную ретроспективу, в рамках которой прозвучат не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр-вертолёт», «Опиум для никого», «Чёрная луна», но и диковинные раритеты, вроде «Бесса мэ», «Вольно!» и «В интересах революции».

Где: Театр драмы им. Шукшина

Когда: 29 сентября в 19:00

Цена: 1 500 — 3 500 рублей

Квартирник Маргулиса

Гастроли Евгения Маргулиса и самого неформатного музыкального шоу.

Именитый музыкант и ведущий исполнит свои популярные хиты, песни из нового альбома, которые никого не оставят равнодушным. Кроме того, блюзмен поделится воспоминаниями из жизни и творчества. А зрители смогут задать вопросы и услышать на них ответы.

Где: Театр драмы им. Шукшина

Когда: 4 октября в 19:00

Цена: 1 800 — 5 000 рублей

Олег Митяев

Праздник бардовской песни в Барнауле принесет Олег Митяев.

«Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и, конечно же, «Как здорово, что все мы здесь…» — в программе обязательно прозвучат самые любимые песни миллионов.

Где: Музыкальный театр

Когда: 6 октября в 19:00

Цена: 1 300 — 2 700 рублей

Nazareth

Выступления этой группы поклонники ждали целый год! Легендарная шотландская группа в честь своего 50-летия выступит с презентацией нового, 24-го, альбома. Настоящие старики-разбойники!

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 11 октября в 19:00

Цена: 1 700 — 4 000 рублей

Александр Малинин

А вы знаете, что Александр Малинин имеет именную звезду на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко?

Возможно, после этого вы полюбите его песни еще больше. И даже купите билет на его барнаульский концерт.

Где: Театр драмы им. Шукшина

Когда: 11 октября в 19:00

Цена: 1 200 — 3 700 рублей

Григорий Лепс

Кумир миллионов женщин и образец для мужчин Григорий Лепс поет о том, что понятно и близко каждому человеку. Названия хитов говорят сами за себя — «Рюмка водки на столе», «Уходи красиво», «Я тебя не люблю», «Самый лучший день».

Где: Титов-Арена

Когда: 13 октября в 19:00

Цена: 1 200 — 3 700 рублей

Уральские пельмени

Любимцы публики за время перерыва успели создать множество смешных номеров. которые им не терпится показать зрителям.

Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Роман Постовалов, Ксения Корнева и Илана покажут как любимые и популярные номера, так и эксклюзивные миниатюры, которые не покажут в телеэфире.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 16 октября в 19:00

Цена: 1 800 — 5 000 рублей

Тамара Гвердцители

Самая известная грузинская певица России исполнит в Барнауле романтические хиты, которые растрогают любого.

Где: Театр драмы им. Шукшина

Когда: 24 октября в 19:00

Цена: 1 800 — 4 500 рублей

Чайф

Группа «Чайф» представит юбилейную программу «Война, мир и… 35 лет группе».

На концертах легенды российского рок-н-ролла по-прежнему присутствуют драйв и дружное пение всем залом, а в новых песнях, как и в заслуженных хитах, звучат слова, близкие каждому.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 7 ноября в 19:00

Цена: 1 900 — 4 200 рублей

Любовь Успенская

«Кабриолет», «Карусель», «Я сама по себе» — песни Любови Успенской известны каждому. Каждая композиция исполнительницы отличается невероятной душевностью, искренностью, простотой.

Успенская умеет даже самую знакомую композицию исполнить так, что неожиданно замечаешь другой, более глубокий смысл и новые интонации. Проверить это можно будет на ее барнаульском концерте.

Где: Театр драмы им. Шукшина

Когда: 13 ноября в 19:00

Цена: 1 800 — 5 000 рублей

Александр Розенбаум

Сегодня, как и много-много лет подряд, зрители смогут спеть с любимым поэтом и композитором в одном зале композиции о самом хорошем и главном, разделив свои радости и горести с человеком, которого многие могут назвать своим другом, протянувшим руку помощи своей музыкой и согревшим теплом своих песен.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 20 ноября в 19:00

Цена: 1 000 — 4 600 рублей

Марина Девятова

Исполнительница народных песен и романсов влюбила в себя алтайскую публику на последнем Шукшинском фестивале (который в последний раз прошел целых два года назад!).

Искренняя, душевная, открытая и невероятно талантливая певица с истинно русским характером будет рада снова встретиться с барнаульским зрителем.

Где: ДК Барнаула

Когда: 20 ноября в 19:00

Цена: 1 500 — 2 800 рублей

Жека

Лауреат премий «Шансон Года» и «Дорожного Радио», автор всенародно-любимой «Рюмки водки на столе», представит новую концертную программу «Лирика».

И, конечно, исполнит известных хиты шансона: «Пить с ней вино», «Купола», «1000 Дорог», «Золотко», «Остывший чай».