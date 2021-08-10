В Барнаул не приедет скандальный Моргенштерн

В Барнауле отменился концерт Моргенштерна — одного из самых известных рэперов России. Он должен был выступить в городе 23 сентября.

Информацию подтвердили в СК «ТЕМП», где должен был состояться концерт.

«У нас его концерта точно не будет, про другие площадки не знаем», — ответили в спорткомплексе.

Информацию о концерте на сайте СК «ТЕМП» не удалили, но из портала по продаже билетов kassy.ru Моргенштерн бесследно исчез без пометки о переносе на другую площадку.

Напомним, что о концерте рэп-звезды стало известно в апреле. В программе должны были быть песни из его альбома «Легендарная пыль», который был написан за неделю.

Стоимость билетов варьировалась от 1500 до 4000 рублей.

Моргенштерн стал популярен в 2016 году, выпустив на YouTube канале ролик «Face — трек и клип за пять минут». Там он на примере разбора трека «Гоша Рубчинский» показывает, что технологически русский рэп — это дело пяти минут. Ролик стал хитом русского YouTube, сейчас у рэпера 10 млн подписчиков.

Рэпер — обладатель званий «Женщина года», «Человек года 2020» по версии GQ.

В июне Зюзинский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.

А месяцем позже Моргенштерн вместе с Чайковским вошел в рейтинг самых популярных за рубежом российских композиторов и исполнителей по версии стримингового сервиса Spotify.