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Жизнь

Рэпер Моргенштерн даст концерт в Барнауле

Концерт пройдет 23 сентября в спортивном комплексе «Темп».

Моргенштерн
Моргенштерн
ru.wikipedia.org, автор - Okras

В программе — новый альбом «Легендарная пыль», который был написан за неделю. В нем есть песня «Четыре украинки» — о том, как классно отдыхать с девушками фривольного поведения из Украины, а также композиция"Съел деда" — с припевом «Я съел деда».

За первые два дня альбом во «ВКонтакте» прослушали 21 млн раз. Стоимость билетов — от 1500 до 4000 рублей.

Справка

Моргенштерн обрел славу в 2016 году, выпустив на YouTube канале ролик «Face — трек и клип за пять минут». Там он на примере разбора трека «Гоша Рубчинский» показывает, что технологически русский рэп — это дело пяти минут. Ролик стал хитом русского YouTube, сейчас у рэпера 10 млн подписчиков.

Через некоторое время Моргенштерн удалил все видео со своего канала, а потом выпустил альбом «До того как стал известен».

Моргенштерн обладатель званий «Женщина года», «Человек года 2020» по версии GQ. В начале весны рэпер стал директором по работе с молодёжью в «Альфа-Банке». Он должен привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов, которые станут пользоваться услугами банка, что стало поводом для критики.

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