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Жизнь

Популярного рэпера Моргенштерна суд оштрафовал за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Моргенштерн
Моргенштерн
ru.wikipedia.org, автор - Okras

«Суд признал Валеева (настоящая фамилия Моргенштерна. — Прим. ред.) виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Адвокаты рэпера заявили, что намерены обжаловать приговор.

Судя по Instagram провокационного артиста, суд он тоже решил превратить в некое подобие шоу. К зданию суда рэпер подъехал на шикарной машине. Сопровождала его девушка в траурной накидке. Сам Моргенштерн решил вооружиться тростью. Перед заседанием их окружили журналисты.

Поводом для судебных разбирательств стала песня «Розовое вино 2». Экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить ее текст. Он считает, что композиция пропагандирует наркотики и порнографию среди несовершеннолетних, пишет НГС.

Напомним, что 23 сентября Моргенштерн даст концерт в Барнауле, в СК «Темп». Стоимость билетов — от 1500 до 4000 рублей.

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