Концерт группы «Ногу свело» в Барнауле перенесли из-за давления в «важных кабинетах»

Лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский сообщил на своей странице в Instagram, что он вынужден перенести весенний тур по Сибири на осень. Причина — давление на организаторов в неких «высоких кабинетах».

Сибирский тур группы должен был пройти с 25 апреля по 6 мая. Помимо Барнаула, музыканты должны были выступить в Новосибирске, Красноярске и других городах, сообщает РБК.

«В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт „Ногу свело“ состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет», — написал Покровский.

Лидер группы подчеркнул, что он «не спился», здоров и даже имеет прививку от коронавируса. Продажи, по его словам, идут «отлично».

«Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут. Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур», — заявил артист.

По предположению ряда СМИ, отмена тура может быть связана с политическими убеждениями группы и ее лидера. В частности, «Ногу свело» записывали клипы в поддержку протестов в Белоруссии, а Макс Покровский открыто поддерживал оппозиционера Алексея Навального.

Тем интереснее, окажется ли под вопросом выступление рэпера Моргенштерна, против которого на днях завели дело за пропаганду наркотиков. Напомним, его концерт должен пройти 23 сентября в барнаульском СК «Темп».

Ранее в Барнауле в «Титов-Арене» с большим аншлагом прошел концерт группы «Би-2», который поклонники ждали целый год. Музыканты в своем аккаунте в Instagram выразила восхищение барнаульским зрителем.

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