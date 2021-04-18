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Жизнь

Музыканты «Би-2» поблагодарили Барнаул за блестящее завершение тура

Группа «Би-2» на своем аккаунте в Instagram выразила восхищение барнаульским зрителем, который накануне пришел на долгожданный конерт в «Титов-Арену».

Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
Концерт "Би-2" в Барнауле. 20 февраля 2018 года.
www.instagram.com/july__flowers

«Барнаул — спасибо за алтайский темперамент. Это было лучшее из возможных завершений тура», — поблагодарили музыканты.

В ответ поклонники творчества Би-2 написали, что концерт получился потрясающим.

«Я плакала от счастья».

«Спасибо за сногсшибательное шоу. Это стоило того, чтобы ждать целый год».

«Ребята — спасибо. Лева — ты Бог».

«Вы такие потрясающие. Это было невероятно».

Концерт «Би-2» на крупнейшей музыкальной площадке в Барнауле прошел с аншлагом.

Прозвучали все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников, и новые треки коллектива из альбома «Горизонт событий».

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