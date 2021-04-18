Музыканты «Би-2» поблагодарили Барнаул за блестящее завершение тура

«Барнаул — спасибо за алтайский темперамент. Это было лучшее из возможных завершений тура», — поблагодарили музыканты.
В ответ поклонники творчества Би-2 написали, что концерт получился потрясающим.
«Я плакала от счастья».
«Спасибо за сногсшибательное шоу. Это стоило того, чтобы ждать целый год».
«Ребята — спасибо. Лева — ты Бог».
«Вы такие потрясающие. Это было невероятно».
Концерт «Би-2» на крупнейшей музыкальной площадке в Барнауле прошел с аншлагом.
Прозвучали все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников, и новые треки коллектива из альбома «Горизонт событий».