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Шоу-бизнес

Пандемия не помешает легендарной группе «На-На» дать концерт в Барнауле

Некогда весьма популярная группа «На-На» намерена дать концерт в Барнауле. Билеты на него уже продаются, но пройдет мероприятие на небольшой площадке — в одном из барнаульских ресторанов.

Группа "На-На".
Группа "На-На".
vk.com/nana_official

Концерт группы состоится 22 апреля. Группа сейчас достаточно активно гастролирует — в Барнаул она приедет из Новосибирской области, где у нее намечены выступления в баре Новосибирска и бердском дворце культуры.

Ограничения, связанные с пандемией, не повлияют на решение группы дать концерт.

Мы работаем, ничего не отменяем. Это зона ответственности организаторов — они могут организовать. Позволяет местное законодательство и местные правила проводить концерты — они проводят. Это зависит от них. От нас — ровным счетом ничего, — рассказал директор группы «На-На» Виталий Фроликов пояснил корреспонденту НГС.Новости.

Ранее сообщалось, что группа приедет в Барнаул 25 февраля, но ее концерт был перенесен.

Группа «На-На» не раз выступала в Барнауле. В 2017 году она приехала вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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