Пандемия не помешает легендарной группе «На-На» дать концерт в Барнауле

Концерт группы состоится 22 апреля. Группа сейчас достаточно активно гастролирует — в Барнаул она приедет из Новосибирской области, где у нее намечены выступления в баре Новосибирска и бердском дворце культуры.
Ограничения, связанные с пандемией, не повлияют на решение группы дать концерт.
Мы работаем, ничего не отменяем. Это зона ответственности организаторов — они могут организовать. Позволяет местное законодательство и местные правила проводить концерты — они проводят. Это зависит от них. От нас — ровным счетом ничего, — рассказал директор группы «На-На» Виталий Фроликов пояснил корреспонденту НГС.Новости.
Ранее сообщалось, что группа приедет в Барнаул 25 февраля, но ее концерт был перенесен.
Группа «На-На» не раз выступала в Барнауле. В 2017 году она приехала вместе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.