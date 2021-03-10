Новая звезда. Кто едет на Евровидение-2021 от России

8 марта стало известно, что на песенном конкурсе «Евровидение-2021» Россию представит певица Манижа (Manizha). Рассказываем об исполнительнице.

Кто такая Манижа

Манижа Сангин (Хамраева), более известная под сценическим псевдонимом Manizha, родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан). Семья Манижы переехала в Москву в 1994 году вскоре после начала войны в Таджикистане.

В столице и выросла будущая звезда. В пять лет начала учиться в музыкальной школе по классу фортепиано. Через некоторое время девочка перешла к частному педагогу.

В 2003 году 12-летняя Манижа получила свою первую крупную награду — Гран-при конкурса молодых исполнителей Rainbow Stars. В 2005 году певица записала свои первые синглы, попавшие на таджикские радиостанции. В 2007 году девушка впервые появилась на сцене под псевдонимом Ру Кола. Тогда песня «Пренебрегаю» и клип на нее стали хитами.

Однако Манижа не стала продолжать творческое образование. И поступила на психологический факультет Российского государственного гуманитарного университета.

Параллельно продолжала карьеру певицы в тандеме с солистом группы «Ассаи» Алексеем Косовым. Затем Манижа несколько лет жила и работала в Лондоне.

В 2013 году девушка начала вести аккаунт в Instagram. Выкладывала короткие видео с песнями. В 2014 году начала вести рубрику «Музыкальный понедельник». Записывала кавер-версии мировых хитов.

Далее стала выпускать ролики с собственными песнями. Некоторые из них вошли в первый альбом певицы — «Manuscript».

В 2018 году вышел второй альбом — «ЯIAM» с песнями на русском языке. В 2019 году на страницу Манижы в Instagram было подписано более 320 тыс. человек.

Евровидение — 2021

8 марта 2021 года стали известны результаты отечественного голосования для отбора участника на «Евровидение-2021» от России. Лидером стала Манижа.

Она набрала 39,7% голосов телезрителей. Певица исполнила композицию «Russian woman» («Русская женщина»).