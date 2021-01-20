Кто такой Моргенштерн, которого предлагают отправить на «Евровидение-2021» вместо Little Big

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить рэпера Моргенштерна на «Евровидение», пишет «Лента». Рэп-исполнитель подтвердил свою готовность выступить на европейском конкурсе в сторис в Instagram .

Накануне стало известно, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в прошлом году, все-таки отправится на конкурс в 2021-м.

Пригожин отметил, что делать ставку на одних артистов повторно глупо и надо рассмотреть другие кандидатуры.

«У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Да и *** (все равно). Теперь пусть кто-то новый отправится», — заявил он.

Он предложил отправить на «Евровидение» вместо Little Big уфимского рэпера Моргенштерна.

По мнению продюсера, он смог бы покорить европейскую аудиторию: «Отвечаю, он „порвал“ бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место», — подытожил Пригожин.

Между тем, Моргенштерна можно увидеть в вирусном клипе Little Big SKIBIDI. Правда, два года назад артист еще не был так популярен.

Кто такой Моргенштерн

Моргенштерн — 22-летний российский рэп-исполнитель и музыкант родом из Уфы. Известен в первую очередь своими провокационными клипами, песнями и перфомансами.

Настоящее имя певца — Алишер Тагирович Валиев. Учился в педагогическом училище и авиационном техническом университете — из обоих учреждений был отчислен.

В 2013 году завел свой блог на Youtube. Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта «#ИзиРеп».

Зимой 2018 года выпустил дебютный мини-альбом Hate Me, а также видеоклип на треки «Дикий» и «Insomnia», а осенью — альбом «До того как стал известен». В этом же году провел перфоманс со сжиганием 100 тыс. рублей.

1 января 2019 года вышел альбом «Улыбнись, дурак!». Песня «Зеленоглазые деффки!» попала в топ-30 мирового рейтинга сайта Genius, а также в топ-10 музыкального чарта «ВКонтакте».

17 января 2020 года вышел его третий студийный альбом «Легендарная пыль». Записывался он в прямом эфире на видеохостинге YouTube с 6 по 12 января 2020 года. Тем самым Моргенштерн хотел доказать, что на написание популярной музыки не требуется много времени.

В чем-то он оказался прав: «Легендарная пыль» стала самым успешным проектом в карьере Моргенштерна, набрав «ВКонтакте» миллион прослушиваний за первые полчаса релиза и пять миллионов прослушиваний за одиннадцать часов. Сейчас у альбома 35 млн прослушиваний.

Параллельно артист выпускал единичные треки и синглы совместно с другими популярными артистами.

8 сентября 2020 года Моргенштерн посетил 12-ю ежегодную звёздную премию «Topical Style Awards 2020», где ему внезапно вручили премию «Женщина года».

В ноябре прошлого года он дал интервью Юрию Дудю — видео, которое идет почти три часа, посмотрели больше 23 млн пользователей.

Дитя хейта и хайпа

Коллеги по цеху и обычные пользователи обвиняют Алишера в низкопробном качестве его музыки и песен, однако рэпера это нисколько не смущает. Напротив, он решил стать «квинтэссенцией всего ширпотреба, возникшего в русском рэпе», пишет РБК.

«Он реально стал значимой фигурой, потому что установил новые правила игры, сразу предупредив, что серьезно воспринимать его не стоит. Моргенштерн честно говорит о том, что подворовывает (музыку — Прим.ред.). Но эта искренность и делает его новым панком», — говорит музыкальный журналист Борис Барабанов.

И пока из хейта и хайпа Моргенштерну удается делать большие деньги и держаться на волне успеха у молодой аудитории. Как яростному провокатору, ему не грозят репутационные потери, поэтому с ним не стесняются сотрудничать такие большие компании, как PepsiCo или «Альфа-банк».