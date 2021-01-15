Объявлена дата нового сезона музыкального шоу «Маска»

Новый сезон развлекательного музыкального шоу «Маска» стартует 14 февраля на телеканале НТВ. 14 новых таинственных участников будут бороться за звание лучшего певца.

Жюри останется прежним — отгадывать звезд под масками будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Но к ним присоединится пятый человек. Кто это будет, пока неизвестно, пишет news.ru.

Шоу «Маска» — это российская адаптация телевизионной передачи The Masked Singer, которая была придумана в Южной Корее в 2015 году.

«Маска» завоевала мировую популярность — шоу выходило в эфире 54 стран. В России ее производством занимается компания WeiT Media, на счету которой программы «Один в один», «Ты супер!», «Взвешенные люди» и другие.

В чем суть шоу

«Маска» — это песенное состязание в секретных условиях. Люди в костюмах животных или предметов поют на сцене. В конце программы жюри выбирают одного участника, которому придется снять маску. Победителем становится тот, кто последним обнародует себя.

Участников нельзя разгадать по голосу вне песни — их слова искажают через специальный фильтр. Их настоящий голос звучит только во время исполнения.

Первый сезон в России стартовал 1 марта 2020 года. «Маска» стала лучшей регулярной развлекательной программой на всём российском телевидении за последние четыре года и лучшим музыкальным шоу последних семи лет.

Победителем первого сезона стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.