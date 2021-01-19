Лагутенко, Агутин и Оксимирон исполнили песни на стихи Мандельштама

Современные исполнители российской эстрады записали совместный альбом песен на стихи Осипа Мандельштама. Этот проект посвящен 130-летию со дня рождения поэта. Альбом получил название «Сохрани мою речь навсегда» и поднялся в топ российских музыкальных чартов, пишет e1.ru.

Мандельштам после ареста в 1938 году. Фотография НКВД

Всего в альбоме 21 песня. Исполнили их лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко, Леонид Агутин, Оксимирон, Noize MC, группы Shortparis, IOWA, «Сансара», «Курара» и другие.

Треки размещены в хронологическом порядке: от ранних сочинений 1906 года к написанным в 1937 году.

«Альбом вышел на первое место в общем чарте релизов русского Apple Music, сменив артиста по имени Instasamka. Уверен, Осип Эмильевич где-то хохочет сейчас», — рассказал лидер группы «Сансара» и сопродюсер проекта Александр Гагарин.

Сообщается, что скоро на каждую из песен выйдут клипы, а после снятия ограничений музыканты проведут большой сборный концерт.

Первый клип на песню Alina Pash «Среди лесов, унылых и заброшенных…» уже можно посмотреть на Youtube.

Биография поэта

Один из крупнейших российских поэтов XX века Осип Мандельштам родился 14 января 1891 года в Варшаве. В 1897 году вместе с семьей переехал в Петербург. Учился в Сорбонне, Гейдельбергском и Питербургском университете.

Первые его стихи опубликованы в 1910 году в журнале «Аполлон». В 1913 году выпускает первый сборник стихов «Камень». Другие сборники — «Tristia» (1922 год), «Вторая книга» (1923 год), «Шум времени» (1925 год), «Стихотворения» и «О поэзии» (1928 год).

В 1933 году Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму, за которую был отправлен в ссылку. В 1937 году арестован и выслан на Дальний Восток.

27 декабря 1938 года Осип Эмильевич Мандельштам скончался от тифа в пересыльном лагере на Второй речке (сейчас окрестности Владивостока). Место захоронения поэта неизвестно.