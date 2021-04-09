«Би-2», «Звери», «Ногу свело»: какие артисты приедут с гастролями в Барнаул

Кажется, звезды российской эстрады за год неимоверно соскучились по турам и гастролям. Поэтому даже неувядающий ковид и разрешенная заполняемость в 75% зала не могут останавить их. «Афиша» посмотрела, кто в этом году обещает порадовать своими концертами барнаульских зрителей.

Алексей Вдовин

Поэт, музыкант, лидер группы «НедРа», участник музыкального проекта «ХБ» (тандем с известными музыкантами Павлом Фахртдиновым и Дмитрием Дубровым).

Отличается проникновенным голосом, потрясающей энергетикой, неповторимой и безошибочно узнаваемой манерой пения, а также яркими образами в песнях.

Когда: 10 апреля в 18:00

Где: театр кукол «Сказка» ( пр. Ленина , 19)

пр. Ленина 19) Цена: 500 рублей

Би-2

На концертах прозвучат все главные хиты, которые знают наизусть миллионы поклонников и новые треки коллектива из альбома «Горизонт событий».

Зрители обязательно увидят настоящее шоу — с двумя сценами, единением света и звука.

Когда: 17 апреля в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 3000 рублей

Мельница

Знаменитая российская фолк-рок-группа масштабно отметила свое двадцатилетие и принялась за новый материал «Рукописи», который и представит в Барнауле. Споют они и проверенные временем хиты.

«Пепел сгоревших манускриптов и жгучий ветер Леванта, песчаные джинны и библейские камни — новый мир в творчестве „Мельницы“, — пишут организаторы.

Когда: 19 апреля в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1400−3200 рублей

Ани Лорак

Поп-певица с голосом в 4,5 октавы представит в Барнауле программу под говорящим названием THEBEST: концерт будет состоять из лучших хитов и всеми любимых песен.

Зрителям обещают качественный звук, завораживающие хореографические постановки и яркие костюмы.

Когда: 20 апреля в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 1200−3200 рублей

Вячеслав Бутусов

На концерте в краевой столице Бутусов исполнит композиции с нового альбома альбом „Аллилуйя“, а также песни легендарной группы Nautilus Pompilius.

Зрителей ждет поразительная, гипнотическая сценография, атмосферный видеоряд, и, конечно, любимые песни в современной авторской трактовке.

Когда: 21 апреля в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1500−4300 рублей

Поющие гитары

„Поющие гитары“ по праву считаются прародителями современных российских групп. Именно они в 1966 году совершили революцию на советской эстраде, став первым в СССР вокально-инструментальным ансамблем, исполнителями рок и поп-музыки.

В ДК Сибэнергомаш приглашаются все желающие поностальгировать и пропеть вместе с любимыми музыкантами „Нет тебя прекрасней“, „Синий иней“, „Соловей“, „Воскресенье“, ,"Люди встречаются» и другие советские хиты.

Когда: 22 апреля в 19:00

Где: ДК Сибэнергомаш

Цена: 600−1700 рублей

На-На

Еще одни старожилы российской эстрады, которые не прочь тряхнуть стариной и зажечь на сцене.

«Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», и новые композиции «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» барнаульцы вживую услышат в ресторане «Барнаул».

<ul> <li>Когда: 22 апреля в 19:30</li> <li>Где: ресторан «Барнаул»</li> <li>Цена: 1000−3000 рублей</li> </ul> Звери Легендарная рок-группа представит новый альбом «У тебя в голове». Программа будет насыщена хитами всех лет творческой деятельности Ромы Зверя и лучшими композициями из последних релизов. Зрителям обещают двухчасовое шоу с атмосферой космической романтики. Когда: 23 апреля в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 1500−3000 рублей Ногу свело Макс Покровский прокатится по Сибири с программой «раZмороZка». На сцене «Ногу Свело» исполнят новые песни и произведения, не вошедшие в основные альбомы группы. Когда: 27 апреля в 20:00

Где: ДК Сибэнергомаш

Цена: 1200−3500 рублей Niletto «Любимка» всех девочек-подростков всего за несколько месяцев сумел превратиться из обычного уральского паренька в суперзвезду, которая собирает стадионы. Вот и Барнауле он споет свои лучшие хиты — «Повезёт», «Ты такая красивая», «Сирень», «Платить за дружбу не нужно» и другие. [youtube=JGLZbBK5wTw" allowfullscreen>

Когда: 8 мая в 19:00

Где: Клуб-ресторан «PHARAOH»

Цена: 2400−2800 рублей

Черный кофе

Группа «Черный кофе» продолжает отмечать свой сорокалетний юбилей во всех уголках нашей необъятной страны.

Основатель и бессменный лидер коллектива Дмитрий Варшавский исполнит нетленные золотые хиты, на которых выросло не одно поколение истинных любителей русского рока.

Когда: 13 мая в 19:00

Где: ДК Сибэнергомаш

Цена: 700−3200 рублей

Lumen

Группа продолжит концертный тур «Страх», стартовавший в октябре прошлого года. В весеннюю часть тура войдут города Сибири, а также города центральной части страны, которые группа не успела посетить осенью.

Музыканты подготовили программу о наших собственных страхах — одиночества и равнодушия, отсутствия перспектив и тщетности бытия, войны и смерти, нелюбви. В ежедневных сражениях есть только два выхода: страх либо сломит тебя, либо сделает сильнее.

Когда: 14 мая в 19:00

Где: Клуб-бар «Che Guevara»

Цена: 1300−2400 рублей

Лолита

Программа будет составлена из лучших номеров творчества неординарной, но яркой и любимой миллионами певицы.

Когда: 1 июня в 19:00

Где: театр драмы им. Шукшина

Цена: 1600−5000 рублей

Порнофильмы

Молодая и при этом самая политизированная панк-группа в России. В музыкальном плане это мелодичный, простой и понятный панк-рок. В плане смысловой нагрузки — максимально прямолинейные, при этом ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами.

Когда: 9 июня в 19:00

Где: Бар-ресторан «Опера»

Цена: 1200−2300 рублей

Сергей Лазарев

Помимо полюбившихся хитов и известных ярких номеров, зрители услышат новые, но уже ставшие популярными песни, в числе которых «Я не боюсь», «Я не могу молчать», «Снег в океане», «Лови» и другие; некоторые из которых уже были отмечены наградами «Золотой Граммофон» и «Песня Года».

Все пришедшие на концерт смогут насладиться исключительно живым звуком, мощной энергетикой артиста и его коллектива и окунуться в атмосферу шоу с яркими декорациями и 3D-инсталляциями.

Когда: 18 июня в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 1800−5000 рублей

Моргенштерн

Главная отечественная рэп-звезда и феномен 2020 года (хотим мы того или нет) приедет с концертом в Барнаул. Тур еще не начался, а его уже называют одним из самых громких событий года.

Когда: 23 сентября в 19:00

Где: СК «Темп»

Цена: 1500−4000 рублей

Лесоповал

Одна из главных российских шансон-групп за 30 лет существования написала больше 20 альбомов (в том числе после смерти Михаила Танича) и продолжает радовать поклонников новыми композициями и любимыми хитами: «Я куплю тебе дом», «Не убивай-не убивал», «Три татуировочки», «Вагон столыпинский», «Птичий рынок».

Когда: 28 сентября в 19:00

Где: ДК Сибэнергомаш

Цена: 1000−2800 рублей

Валерий Меладзе

В юбилейной концертной программе Валерий Меладзе вместе со своим коллективом исполнит не только свои золотые треки, но и новые композиции, каждая из которой является отдельным, утонченным рассказом о любви.

Когда: 6 октября в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 2000−5300 рублей

Nazareth

Большой концерт легенд хард-рока и хэви-метала из Шотландии. В честь своего пятидесятилетия они выпустили новый альбом Tattooed On My Brain и отправились с ним в огромный мировой тур.

Когда: 11 октября в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1700−4000 рублей

Тамара Гвердцители

Обладательница огромного количества наград и прекрасного голоса приедет к барнаульским зрителям, чтобы исполнить песни, полные душевного тепла и истинной любви.

Когда: 24 октября в 19:00

Где: театр драмы им. Шукшина

Цена: 1800−4500 рублей

Чайф

Группа представит юбилейную программу «Война, мир и… 35 лет группе».

Песни, которые вошли в программу тура, условно разделены на три части — серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции.

Когда: 7 ноября в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1600−4200 рублей

Александр Розенбаум

Поэт, композитор, музыкант, доктор, офицер и народный артист России.

В программу своего концерта артист включил новые и старые песни: «Вальс-бостон», «Извозчик», «Утиная охота», «Черный тюльпан», «Казачья», «Гоп-стоп», «Ау» и другие.

Когда: 20 ноября в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1000−4600 рублей

Пикник

Артисты представят новую концертную программу «Прикосновение», приуроченную к юбилею ее лидера и одного из самых таинственных музыкантов нашей страны — Эдмунда Шклярского.

На концерте будут сыграны все хиты группы, такие как «Египтянин», «У Шамана три руки», «Королевство Кривых», «Говорит и показывает», «Фиолетово-черный», «Парню 90 лет» и многие другие.

Когда: 1 декабря в 19:00

Где: Музыкальный театр

Цена: 1800−4400 рублей

BrainStorm

Феномен BrainStorm — в слиянии трёх языковых культур: латышской, русской и английской. В послужном списке музыкантов такие хиты, как «Maybe», «Colder», «My Star», «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», «Thunder Without Rain», «Ты не один», «Эпоха».

А также творческие сотрудничества с группой Би-2 («Скользкие улицы»), Кастой («Ступени» и «Про секс»), писателем Евгением Гришковцом и группой «Бигуди» («На заре»), Земфирой и её проектом The Uchpochmack.

Когда: 9 декабря в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1100−3500 рублей

Елена Ваенга

Царица российского шансона исполнит свои лучшие хиты — «Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт».

Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый её концерт — это монолог со зрителем, идеи вечного и особо значимого сегодня.

Когда: 20 декабря в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1100−3500 рублей