«Извиняться не приходилось»: известный стендапер Иван Абрамов выступил в Барнауле и рассказал, зачем покупает билет синтезатору

В Барнауле выступил один из самых известных стендаперов России Иван Абрамов. Он без ума от советских «Трех мушкетеров» и виртуозно владеет несколькими музыкальными инструментами. Зрители его помнят по пародиям в команде КВН «Парапапарам» МГИМО, но самых преданных поклонников, кажется, он нашел именно в стендапе. Иван рассказал журналистам о тонкостях своей «смешной» профессии.

90-процентный циник

— Вам удалось посмотреть Барнаул?

— Нет, никогда не успевал посмотреть город, сразу еду либо в гостиницу, либо в аэропорт. Знаю лишь, что в Сибири очень прикольная зима, как в сказке. Один раз приезжал в это время года в Новосибирск, было -20, но мне не было холодно. В Москве зима влажная, при -10 там уже отмерзает все.

— Насколько сегодняшний образ близок к вам реальному?

— Сейчас максимально. В КВН было не так. Я на 90 процентов циник и на 10 — романтик. Мое детство выбило всю романтику и «няшность».

— Можно в стендапе исписаться?

— Конечно. Не знаю, от чего это зависит. Сейчас меня много чего волнует и бесит, поэтому всегда есть темы. Главное, чтобы самому все было интересно, а не пытаться ориентироваться на то, что зайдет залу. Я так не работаю.

— Во время пандемии не было желания устроить онлайн-выступление?

— Нет. У меня нет опыта, к тому же я — немного консерватор, сторонюсь всего нового. В плане: «Пусть все попробуют, а я потом, может быть, присоединюсь».

— Как думаете , почему у вас до сих пор нет конкурентов в жанре музыкального стендапа?

— Потому что это очень тяжело, мне в том числе. Плотности юмора меньше, «геморроя» больше. С технической точки зрения тоже — привезти синтезатор, подключить его. Мы, кстати, всегда покупаем на него дополнительный билет, он ездит на месте «П» — посередине. С «Аэрофлотом» всегда спорим, куда деть гитару. Мы же зрителю об этом не говорим, хотя наши билеты пока что стоят дешевле, чем на некоторых других комиков.

Песню написал в самолете

— Правда , что в регионах «обкатывают» шутки перед показом на большую аудиторию?

— Нет, я всегда в своих турах вставляю новые шутки. Даже придумываю на ходу во время концерта.

— Темы под определенные города придумываете?

— Очень редко. Такое практиковалось в КВН. Узнавали, где самый криминальный район и прочие особенности. В каждом городе я показываю одну программу, которая везде заходит по-разному. Я всегда хвалил Ульяновск, а в этот раз почему-то был очень холодный прием. А в Тольятти — ровно наоборот. Было всего 50 процентов зала, но они так мощно реагировали с первой шутки! Так что, никогда не угадаешь.

— Дальше Владивостока куда-нибудь ездили?

— Нет, разве что в мае буду выступать в Южно-Сахалинске. Жена определяет, куда я еду. Она просмотрела все местные ДК, изучила города — вот здесь можно заработать, а тут придет только 300 человек, потому что у людей все плохо с финансами. Мы это тоже учитываем. Например, в Новокузнецке солдаут за месяц.

— Сколько времени уходит на подготовку новой программы?

— Всегда по-разному. Песня сегодня была новая, я ее буквально вчера ночью написал в самолете. Некоторым шуткам год. Но когда они морально устаревают, я их снимаю.

— Как определяете их «срок годности»?

— Автоматически, «прет» она меня самого или нет. Если зритель не реагирует — значит, тоже надо убирать. Я за полтора года до этого концерта убрал 30% шуток, которые мне казались потрясающими. Ушли три песни на гитаре и клавесине.

По дороге в автобусе из одного города в другой всегда слушаю концерт, записанный на диктофон. Анализирую, как зашли новые шутки, что-то переделываю, добиваю.

— Как удается запоминать столько материала? Ту же новую песню?

— Грубо говоря, если у меня вчера был Барнаул, а завтра Новокузнецк, то вряд ли в Кемерово я выйду на сцену и не вспомню ничего.

Иногда делаю пометки на том же пюпитре. Но вообще стараюсь никуда не подглядывать, а в случае чего — не палиться.

— Какие-то проекты помимо стендапа планируете?

— Да, находимся в процессе. Но пока я и здесь полностью получаю удовлетворение от своих творческих амбиций. Все реализовывается — и мысли, и откровения, и «вау"-эффект, и музыка. В текущем концерте мне все интересно.

О чем еще рассказал Иван Абрамов

— Я всю жизнь мечтал учиться в МГИМО, но никогда не думал, что туда реально поступить. Отец сказал, что если заниматься с репетиторами из этого института, готовясь к экзамену два года, то шансы будут. Так и случилось. Но мыслей стать дипломатом, послом никогда не возникали.

— Написать смешное выступление — самая лучшая примета. Не обманывать зрителя, делая 45-минутный материал и выделяя 15 минут на общение с залом.

Что известно о комике

Иван Абрамов — один из самых известных стендаперов России С 2014 года — резидент шоу Stand Up» на ТНТ (идет каждое воскресенье в 22:00).

Единственный в проекте, кто стал использовать в своих монологах музыкальные инструменты. В 2017 на телевидении вышел первый сольный стендап-концерт Ивана Абрамова, получивший много положительных отзывов.

Юмористическая карьера Ивана началась в КВН, где он был капитаном популярной команды «Парапапарам» (МГИМО). Команда сумела выиграть Премьер-лигу (2009), дважды доходила до финала Высшей лиги (2011 и 2013, где дипломаты взяли бронзу), а также дважды взяла большого КиВиНа в золотом.

Женат, воспитывает двух дочерей.