В Барнауле перекупщики начали продавать билеты на спектакль Хабенского. Цены завысили в 2,5 раза

Алтайский театр драмы им. Шукшина обратил внимание зрителей на то, что перекупщики начали продавать билеты на спектакль «Интуиция» по завышенным ценам.

Так, на сайте «Авито» они нашли объявление, где билеты, купленные за 500 рублей в последнем ряду партера, перепродают за 2400 рублей.

«Нам очень лестно, что будущая премьера вызвала такой ажиотаж! Но, пожалуйста, не покупайте эти билеты. Спектакль будет идти ещё не один сезон, его смогут посмотреть все желающие», — сообщили в соцсетях драмы.

Однако перепродажа премьерных билетов вполне объяснима — ведь изначально сообщалось, что актер Константин Хабенский сыграет в постановке одну из ролей, после эту информацию опровергли.

Перекупщики продают билеты на спектакль Хабенского vk.com/altdrama

Сейчас все билеты на спектакль «Интуиция», который пройдет 27, 28 и 29 мая, раскуплены. Их стоимость варьировалась от 200 до 1000 рублей.

Что известно о будущей постановке

Спектакль «Интуиция» под руководством Константина Хабенского поставят этой весной. Режиссером выступит Даниил Чащин.

Пьесу написал писатель Александр Цыпкин. В центре сюжета — истории людей, которые только что умерли и попали на тот свет.

«Три года назад мы летели в самолете и задумали проект, в рамках которого зритель услышит, прочитает или увидит монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, расстраиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который стыдно, выложить написанную песню, да или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот прекрасный момент и быть заснятым на камеру», — рассказал о проекте Цыпкин.

Константин Хабенский и Владимир Золотарь altairegion22.ru

Ранее Хабенский и Цыпкин выступили в Барнауле, где прочитали лучшие произведения писателя. Также известный актер вместе с губернатором Виктором Томенко посмотрел премьерный спектакль Владимира Золотаря «Жар и холод, или Идея господина Дома».

Совместный проект театра драмы с Хабенским — событие, приуроченное к 100-летию театра драмы.

В преддверии векового юбилея в мае в Барнауле также выступит театра им. Вахтангова. Московские артисты покажут четыре спектакля: «Евгений Онегин», «Царь Эдип», «Наш класс» и «Крик лангусты». Кстати, на два последних спектакля еще есть возможность приобрести билеты.