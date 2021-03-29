Под звуки музыки Бритни Спирс. Как новая постановка режиссера Золотаря стала «пощечиной» барнаульской публике

В алтайском театре драмы им. Шукшина состоялись премьерные показы спектакля «Жар и холод, или Идея господина Дома» по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Поставил его бывший главный режиссёр драмы Владимир Золотарь. Постановку уже посмотрели губернатор Виктор Томенко и актер Константин Хабенский, и, конечно, корреспонденты" Афиши". Объясняем, почему «Жар и холод» во многом станет поворотным для местной публики.

Подопытные кролики

Давайте честно признаемся: опытные зрители ждали ещё одного «Войцека». Спектакля, который эмоционально разорвет зрителя, заставит весь город говорить только об этой постановке. Не будем тешиться надеждами и ожиданиями — повтора не случилось.

Тогда знаменитый золотомасочный спектакль сложился после нескольких лет работы Золотаря в театре — когда он «прощупал» возможности многих актеров, выявил их сильные стороны, сложил полноценный актерский ансамбль.

Сегодня режиссер сознательно пошел на эксперимент — взял в работу только незнакомых молодых актеров, сложного (но горячо любимого!) автора и неизвестную пьесу. И вот что из этого получилось.

Почитать подробнее о возращении Золотаря в Барнаул можно здесь.

Кипяток страстей

По сюжету красавица Леона (Анна Бекчанова) крутит роман одновременно с тремя мужчинами.

С фермером Тьерри (Сергей Рассахань) она спит месяц, за что получает оплеухи от его жены Иды (Мария Сазонова), с тоненьким учителем Бельмасом (Михаил Меньших) — три месяца, а молоденького Одилона (Максим Пивнев) Леона знает всего две недели, но уже готова сбежать с ним от нелюбимого мужа.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Планы возлюбленных меняются, когда прибывает смертельно больной супруг Леоны. И тут вскрывается страшная тайна — оказывается, у этого холодного и противно храпящего господина уже десять лет есть любовница по имени Фели (Анастасия Дунаева, Екатерина Порсева).

Для Леоны это становится настоящим ударом. Она не может поверить, что за маской примерного семьянина долго скрывался изменник (свои авантюры она изменами не считает, ведь она никогда не любила мужа).

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Этот факт раздирает героиню на части, бросает в жар и холод: Леона уже не уверена, что ее муж так уж мерзок и что она, возможно, даже любила его. Вся драма, по сути, разворачивается в ее голове — окутывая себя фантазиями и навязчивыми идеями, женщина медленно сходит с ума.

В финале Леону становится по-настоящему жалко: она все лишь хотела большой и искренней любви, но не смогла ни получить ее, ни подарить.

Что же представлял из себя сам господин Дом, был он воплощением женской мечты или жалким неудачником, умер или, напившись, убежал из дома, зрители так и не узнают — на сцене супруг Леоны не появится.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Дом кажется призраком, как и его идея, заявленная названии — историю о ней наспех сочинила служанка Аликс (Кристина Василенко, Екатерина Боярова), чтобы отвязаться от любопытных мужчин Леоны.

А может быть, идея господина была в том, чтобы прикинуться больным, подговорить Фели назваться его любовницей и так разоблачить неверную жену? Каждый найдет свою трактовку ускользающих событий.

Пощечина общественному вкусу

Сюжет разворачивается в треугольном и прозрачном, как аквариум, доме, который придумала питерский художник Наталья Зубович.

Над светом работал двукратный номинант премии «Золотая маска» Александр Рязанцев. Свет здесь играет очень важную роль — он не только наполняет прозрачную конструкцию, но и оттеняет важные для сюжета события, подстраивается под «температуру» происходящих действий.

Спектакль наполнен тревожной музыкой, а в лейтмотиве неожиданно узнается знаменитый Toxic Бритни Спирс.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Спектакль идет непривычно долго — три с половиной часа, с двумя антрактами. Золотарь не выкинул из пьесы Кроммелинка и междометия.

Актеры без запинки проговаривают заковыристый текст произведения, но иногда кажется, что он возвышается над их эмоциональным состоянием.

Местами сложный слог убаюкивает зрителей — они начинают зевать, почесываться, переговариваться, безвозвратно теряя нить повествования и пропуская шутки. Несмотря на заявленный фарс, зал оживает и смеется лишь над банальными шутками, вроде сморкания в подол платья.

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

«Жар и холод» стал настоящим испытанием для всех. Артисты лишены импровизационного поля, каждое их движение выверено по секундам, постановка требует серьезной собранности.

Зрителям тоже приходится трудиться — вслушиваться в каждое слово и всматриваться в малейший взмах руки в статичных декорациях.

Но для тех, кто вольется в быстротекущий поток событий постановки, она может стать настоящим наслаждением. Тогда им точно стоит посмотреть спектакль в двух составах: с добросердечной Порсевой и наивной Дунаевой, диковатой Василенко и кукольной Бояровой, мягкотелым Дмитрием Плехановым и хитрым Виктором Осиповым (они играют Бургомистра).

Спектакль «Жар и холод , или Идея господина Дома» Анна Зайкова

Приезд Золотаря по-хорошему встряхнул театральное общество Барнаула. Молодые актеры смогли максимально проявить себя и в чем-то даже прыгнуть выше головы. А любители театра — выйти из «зоны комфорта» и поднять свой культурный уровень.

Теперь главное — не растерять приобретенный опыт.