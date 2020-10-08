Известный актер Константин Хабенский приедет в Барнаул и поставит спектакль в театре драмы

Актер и режиссер Константин Хабенский в качестве художественного руководителя поставит в алтайском театре драмы спектакль «Интуиция», в котором исполнит одну из ролей. Об этом рассказала директор театра Любовь Березина.

Пьесу актер написал специально для театра вместе с писателем и публицистом, автором литературно-театрального проекта «БезпринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным.

«Как говорит Хабенский, он давно вынашивал идею (этого проекта — Прим.ред.). Константин будет художественным руководителем проекта. Режиссером будет Данила Чащин. Художник Николай Симонов и балетмейстер Николай Реутов приедут из МХТ им. Чехова. В ноябре они прибудут к нам, чтобы отобрать актеров в постановку», — рассказала Любовь Березина.

Репетиции начнутся в конце марта 2021 года. «Константин пообещал, что возьмет на себя какую-то роль и первые три спектакля будут с его участием», — поделилась директор.

Это не все сюрпризы, которых ожидаются в предъюбилейном, 99 сезоне. В январе в театр приедет режиссер Владимир Золотарь — постановщик золотомасочных спектаклей «Собачье сердце» и «Войцек».

Спектакль «Собачье сердце» altdrama.ru

Пока неизвестно, какую пьесу он возьмет в работу.

«Ему, конечно, хочется вернуться с достаточно серьезным проектом», — подчеркнула директор театра.

Напомним, что в апреле 2021 года в Барнаул из Москвы приедет также театр им. Вахтангова. Они покажут несколько спектаклей на сцене алтайской драмы.

Это будут обменные гастроли — барнаульские актеры также покажут свои спектакли столичным зрителям. В начале июня на легендарной сцене на Арбате они отыграют «И разыгрались же кони в поле» по Шукшину и еще одну постановку, которую определят позднее.

В ноябре в краевом театре драмы также пройдет лаборатория по современной драматургии от московского Театра Наций. Молодые режиссеры со всей страны выберут современные пьесы и представят их на суд театральному жюри. Лучшие работы войдут в репертуар.