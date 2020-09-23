Ждем Маковецкого: московский театр Вахтангова готов привезти в Барнаул свои прославленные спектакли

В 2021 году в Барнаул с гастролями приедет театр Вахтангова. Московские артисты выступят на сцене краевого театра драмы. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что уже провела переговоры с директором московского театра Кириллом Кроком.

Пока что достигнуты общие договоренности о взаимных гастролях. Конкретный список спектаклей, которые привезет театр Вахтангова, будет определен после завершения ремонта сцены в театре драмы и командировки в Москву алтайской технической группы.

«Безусловно, в приоритете русская классика: „Евгений Онегин“, „Дядя Ваня“, „Анна Каренина“, „Маскарад“ — это те спектакли, о которых мы разговариваем и райдер для которых в первую очередь будем соотносить с нашей площадкой. У нас хорошие технические данные, одна из крупнейших сцен в Сибири, поэтому театр драмы может принять спектакль большой формы», — заверила Елена Безрукова.

Также рассматривается возможность показа двух спектаклей Вахтанговского театра — «Наш класс» и «Крик лангусты» — на сцене Молодежного театра Алтая.

Барнаульские артисты, в свою очередь, впервые за всю историю выступят на подмостках легендарного московского театра.

Что известно о спектаклях театра Вахтангова

Если технические возможности театра драмы позволят привезти перечисленные спектакли, то, возможно, алтайские зрители смогут увидеть на сцене выдающихся артистов, таких как Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Владимир Симонов и других.

«Евгений Онегин» в постановке режиссера Римаса Туминаса в свое время произвела настоящий фурор на российской и западной театральной сцене. Ее необычность заключается в том, что в нем играют сразу два Онегина — молодой и старый, и два Ленских. В основе декорации — огромное зеркало балетного класса, в котором отражается зал.

«Дядя Ваня» также стал открытием 2011 года. В этом спектакле режиссер Римас Туминас отказался от нагромождений дворянского быта и привычных размеренных чеховских разговоров — актеры, напротив, гиперболизируют многие ситуации, придавая этим заигранной пьесе новое звучание.

Оба спектакля стали лауреатами главной театральной премии России «Золотая маска».

Напомним, что о гастролях Вахтанговского театра стало известно в феврале этого года.

Они пройдут в рамках юбилейного тура по стране: и алтайский, и московский театры отмечают в следующем году столетие со дня основания.