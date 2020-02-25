В Барнаул с гастролями приедет Вахтанговский театр

В 2021 году в Барнаул с гастролями приедет театр им. Евгения Вахтангова. Несколько постановок они покажут в краевом театре драмы.

Гастроли пройдут в рамках юбилейного тура по стране: и алтайский, и московский театры отмечают в следующем году столетие со дня основания, сообщается на сайте драмы.

Какие спектакли покажет барнаульским зрителям один из самых знаменитых театров России, пока неизвестно.

«Мы давно мечтали провести юбилейные мероприятия совместно с каким-нибудь из известных театров-ровесников. И мы очень благодарны директору Вахтанговского театра Кириллу Кроку, что он откликнулся на наше предложение и сделал театралам такой чудесный подарок. Так что в 2021 году алтайских зрителей ждет на нашей сцене двойной праздник», — рассказала директор театра драмы Любовь Березина.

Кстати, Алтайский краевой театр драмы и театр имени Вахтангова образованы не только в один год, но и в один месяц, с разницей в несколько дней: 13 ноября и 27 ноября 1921 года.