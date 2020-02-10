В театре драмы со зрителями и критиками обсудят самые резонансные спектакли

В театре драмы продолжается новый образовательный проект «Реплики. Диалоги о спектаклях». 11 февраля зрители с театральным обозревателем Олегом Ковалевым обсудят постановку «Кроткая» по повести Достоевского. Спектакль поставил молодой режиссер Рача Махатаев, сообщает пресс-служба театра.

Ранее на проекте «Реплики» уже обсудили театральные новинки сезона — «Самоубийцу» по пьесе Эрдмана и «Идеального мужа» по произведению Оскара Уайльда.

«Артисты и зрители остро нуждаются в живом умном общении. Таком, на который не хватает времени в антракте. В котором вопросов много, а для ответов не хватает знаний, опыта и соответствующей обстановки. После вступительного слова гостя «Реплик» происходит, собственно, самое интересное — его диалоги со зрителями. В итоге участники встречи, как правило, уходят с твердым намерением увидеть или пересмотреть уже известный спектакль под новым углом зрения, как было, например, в случае с «Самоубийцей», — рассказали представители театра драмы.

До конца сезона театралы также обсудят спектакли «Зойкина квартира» Булгакова и «Укрощение строптивой» Шекспира.

Билет на «Реплики» стоит 50 рублей, приобрести его можно в кассе театра. Начало в 18:30.