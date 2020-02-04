В Молодежном театре Алтая продают билеты за полцены

8 февраля пройдет спектакль «Алексей Каренин» режиссера Дениса Малютина. Это постановка пьесы Василия Сигарева, которая рассказывает историю Анны Карениной от лица обманутого супруга. Билеты — от 100 до 400 рублей.

15 февраля зрителей приглашают на спектакль «Мой городок» режиссера Алексея Серова. Это знаменитая пьеса Тортона Уайлдера, написанная в 1938 году и удостоенная Пулитцеровской премии. «Мой городок» задуман как спектакль в спектакле. Серию маленьких взаимосвязанных историй непрерывно комментирует Режиссёр, напоминая, что всё это — дела давно минувших дней, и что все эти люди давным-давно уже умерли. Билеты — от 150 до 400 рублей.



20 февраля покажут постановку «Кысь» по одноименному произведению Татьяны Толстой. Спектакль показывает события, происходящие спустя 200 лет после гипотетической катастрофы, которая повернула историю вспять, погрузив цивилизацию в языческую эпоху, некое русское средневековье. Билеты — от 200 до 400 рублей.

Телефон кассы театра: 503−504.