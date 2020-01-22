От Гамлета до Бендера: какими премьерами будут удивлять барнаульские театры в новом году

После новогодней кампании барнаульские театры приступили к постановкам новых спектаклей, в том числе к 75-летию Победы. Какие премьеры ждать зрителям — в обзоре altapress.ru.

Музыкальный театр

В апреле музыкальный театр покажет приключения великого комбинатора Остапа Бендера по мотивам романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Спектакль уже ставит главный режиссер Константин Яковлев. На сцене будет звучать музыка Егора Шашина, либретто написала Евгения Муравьёва.

К юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне театр представит легендарную героико-романтическую оперетту «Севастопольский вальс». Музыку по одноименной мелодии в 1961 году написал композитор Константин Листов, авторы либретто — Елена Гальперина и Юлий Анненков. Режиссером выступит выпускник ГИТИСа Антон Лободаев, который приедет в Барнаул из города Иваново.

Спектакль «А зори здесь тихие» Музыкальный театр

Действие оперетты происходит во время и после войны. При обороне Инкерманской высоты лейтенант Дмитрий Аверин получает от жены Нины письмо о том, что она решила связать свою судьбу с другим человеком. В главного героя тайно влюблена медсестра Любаша. В мирное время все они встречаются вновь. Героям предстоит разобраться в чувствах, испытанных войной.

Театр драмы

В театре драмы готовят три премьеры. Уже в марте зрители увидят спектакль «Случайные встречи» по пьесе «Лучшие годы вашей жизни» Уильяма Сарояна. Трогательную зарисовку из жизни Нью-Йорка 1939 года ставит режиссер Марина Глуховская, которую барнаульцы уже знают по спектаклю «Время женщин».

Весной театр вновь встретится с режиссером Алексеем Шавловым, чей спектакль «Идеальный муж» успешно идет на барнаульской сцене с прошлого сезона. Он возьмется за постановку известнейшей пьесы «Ревизор» Николая Гоголя. Премьера состоится в сентябре 2020 года.

Спектакль «Время женщин» в театре драмы. altdrama.ru.

К 75-летию Победы театр драмы воплотит на сцене роман Альберта Лиханова «Непрощенная». Это трагическая история взаимоотношений немецкого солдата и русской деревенской девочки. Режиссером станет актер Московского Губернского театра Евгений Гомоной.

Молодежный театр

В феврале в МТА продолжится большой образовательный проект «Разборки с автором», где устраиваются читки классиков по школьной программе. В этот раз артисты прочитают Твардовского и обсудят его творчество со зрителями.

Ранее «Разборки…» устраивали со «Старосветскими помещиками» Гоголя, «Мцыри» Лермонтова и рассказами Чехова.

Спектакль «Безумный день , или Женитьба Фигаро». Анна Зайкова.

В апреле молодежный театр представит масштабный спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира, где будут занята практически вся труппа. Режиссером станет Татьяна Безменова, которая ранее поставила «Безумный день, или женитьба Фигаро» и новогоднюю «Золушку».

Театр кукол

Театр кукол «Сказка» продолжает экспериментировать со взрослым репертуаром. В феврале в Барнаул приедет молодой питерский режиссер, студент СпбГАТИ Роман Бокланов. Он приступит к постановке вербатим-спектакля Online. Эскиз этой работы Роман показал на прошлогодней режиссерской лаборатории в «Сказке» и вызвал бурную дискуссию аудитории.

Эскиз спектакля Online Театр кукол «Сказка»

В мае маленьким зрителям представят хорошую социальную сказку «Добрый лось» по стихам американского писателя Доктора Сьюза. Режиссер постановки Екатерина Ложкина приедет из Санкт-Петербурга.

Завершит сезон театр кукол военной премьерой «Дневник ленинградской школьницы» по записям девочки-блокадницы Тани Савичевой. Поставит спектакль барнаульский режиссер Татьяна Тимофеева.