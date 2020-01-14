Какие звезды приедут в Барнаул с гастролями в 2020 году

Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий
Певец и актер Дмитрий Певцов выступит в Барнауле с музыкально-литературным спектаклем «40 лет без Высоцкого». Вместе с ним приедет сын Высоцкого Никита, который расскажет о днях, проведенных с отцом.
Где: театр драмы им. Шукшина
Когда: 4 февраля в 19:00
Сколько: 1 500 — 3 000 рублей
Каста
Легендарный ростовский рэп-коллектив отмечает свое двадцатилетие. В юбилейном туре они исполнят свои лучшие хиты и песни из нового альбома.
Где: клуб «Фараон"
Когда: 6 февраля в 19:00
Сколько: 1 300 рублей
Слава
Харизматичная звезда российской эстрады исполнит сольных концерт «Крик души». «Поплачем, посмеёмся, попоём и потанцуем вместе… «- обещает Слава.
Где: театр драмы им. Шукшина
Когда: 17 февраля в 19:00
Сколько: 2 000 — 4 000 рублей
ДиДюЛя
Гитарист-вируоз со своей группой представит в Барнауле красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж. Артисты усилили звуковую артиллерию: теперь с ними еще гастролируют скрипки, альты, виолончель, контрабас. Обещают совершенно новое звучание привычных песен.
Где: театр драмы им. Шукшина
Когда: 20 февраля в 19:00
Сколько: 1 200 — 2 800 рублей
Король и шут
Автор почти всех песен легендарной группы «КиШ» Андрей Князев привезет в Барнаул новую концертную программу «Камнем по голове». Сюрпризов обещают немало, чего только стоит голограмма Горшка (лидера группы Михаила Горшенева, который ушел из жизни в 2013 году), которая исполнит «Воспоминания о былой любви», «Лесника» и «Ели мясо мужики».
Где: ДК Сибэнергомаш
Когда: 1 марта в 19:00
Сколько: 2 200 — 3 500 рублей
Руки вверх
Главная поп-группа нулевых покажет грандиозное шоу и всколыхнет ностальгию по школьным дискотекам.
Где: Титов-Арена
Когда: 7 марта в 19:00
Сколько: 1 600 — 3 000 рублей
Глеб Самойлоff & the MATRIXX
Еще один юбиляр на барнаульской сцене. Бывший фронтмен «Агаты Кристи» покажет яркое и зрелищное шоу. Как всегда будет эпатажно, горячо и громко.
Где: ДК Сибэнергомаш
Когда: 8 марта в 19:00
Сколько: 1 300 — 2 700 рублей
Денис Майданов
Главный хитмейкер российской эстрады, чьи песни поют от Киркорова до Баскова, вживую споет свои душевные песни.
Где: ДК Барнаула
Когда: 13 марта в 19:00
Сколько: 1 200 — 3 500 рублей
Наргиз
Экстравагантная участница шоу «Голос» исполнит свои лучшие хиты.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 18 марта в 19:00
Сколько: 1 200 — 4 500 рублей
Анна Семенович и Митя Фомин
Две яркие звезды российского шоу-бизнеса выступят вместе и подарят своим поклонникам массу позитивных эмоций.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 20 марта в 19:00
Сколько: 800 — 2 300 рублей
Жасмин
В один вечер сцена превратится в фешн-картинку, настоящий цветочный спектакль — красочная постановка Жасмин уже получила премию «Шоу года 2019», так что это точно стоит увидеть.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 25 марта в 19:00
Сколько: 500 — 3 500 рублей
Ирина Аллегрова
Императрица российской эстрады и рекордсменка по аншлагам споет свои лучшие шлягеры.
Где: Титов-Арена
Когда: 25 марта в 19:00
Сколько: 2 000 — 5 000 рублей
Валерий Сюткин
Интеллигент отечественного рок-н-ролла тряхнет сединой и по-молодецки зажжет в зале ДК Моторостроителей.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 2 апреля в 19:00
Сколько: 800 — 3 500 рублей
Елена Ваенга
Королева российского шансона исполнит свои самые душевные песни.
Где: театр драмы им. Шукшина
Когда: 4 апреля в 19:00
Сколько: 1 500 — 5 000 рублей
Хор Турецкого
На этот раз в Барнаул приедет не мужской, а женский хор сопрано. Действительно уникальное шоу девичих голосов.
Где: театр драмы им. Шукшина
Когда: 7 апреля в 19:00
Сколько: 1 500 — 3 500 рублей
Ани Лорак
Живой звук, завораживающие хореографические постановки, яркие костюмы и красота голоса — сочетание всего этого подарит поклонникам певицы незабываемый вечер.
Где: Титов-Арена
Когда: 23 апреля в 19:00
Сколько: 900 — 3 500 рублей
Любэ
Годы идут, а песни группы «Любэ» по-прежнему любят все — от молодых до седых.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 23 апреля в 19:00
Сколько: 1 700 — 5 000 рублей
Nazareth
Большой концерт легендарной шотландской группы. Можно будет услышать и спеть хором любимые песни — от Razamanas до Love Hurts.
Где: ДК Моторостроителей
Когда: 27 апреля в 19:00
Сколько: 1 700 — 4 000 рублей
Дима Билан
«Планета Билан. На Орбите» — название новой концертной программы знаменитого певца и наставника шоу «Голос» обещает космически красочное шоу.