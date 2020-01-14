Какие звезды приедут в Барнаул с гастролями в 2020 году

Сюткин, Ваенга, Семенович, Билан, Ани Лорак — с февраля в Барнауле ожидается настоящий звездопад российской эстрады. На какие концерты уже можно бежать покупать билеты — в обзоре altapress.ru.

Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий

Певец и актер Дмитрий Певцов выступит в Барнауле с музыкально-литературным спектаклем «40 лет без Высоцкого». Вместе с ним приедет сын Высоцкого Никита, который расскажет о днях, проведенных с отцом.

Где: театр драмы им. Шукшина

Когда: 4 февраля в 19:00

Сколько: 1 500 — 3 000 рублей

Каста

Легендарный ростовский рэп-коллектив отмечает свое двадцатилетие. В юбилейном туре они исполнят свои лучшие хиты и песни из нового альбома.

Где: клуб «Фараон"

Когда: 6 февраля в 19:00

Сколько: 1 300 рублей

Певицы Слава. instagram.com/nastya_slava

Слава

Харизматичная звезда российской эстрады исполнит сольных концерт «Крик души». «Поплачем, посмеёмся, попоём и потанцуем вместе… «- обещает Слава.

Где: театр драмы им. Шукшина

Когда: 17 февраля в 19:00

Сколько: 2 000 — 4 000 рублей

ДиДюЛя

Гитарист-вируоз со своей группой представит в Барнауле красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж. Артисты усилили звуковую артиллерию: теперь с ними еще гастролируют скрипки, альты, виолончель, контрабас. Обещают совершенно новое звучание привычных песен.

Где: театр драмы им. Шукшина

Когда: 20 февраля в 19:00

Сколько: 1 200 — 2 800 рублей

Король и шут vk.com/korolishut_brn2020

Король и шут

Автор почти всех песен легендарной группы «КиШ» Андрей Князев привезет в Барнаул новую концертную программу «Камнем по голове». Сюрпризов обещают немало, чего только стоит голограмма Горшка (лидера группы Михаила Горшенева, который ушел из жизни в 2013 году), которая исполнит «Воспоминания о былой любви», «Лесника» и «Ели мясо мужики».

Где: ДК Сибэнергомаш

Когда: 1 марта в 19:00

Сколько: 2 200 — 3 500 рублей

Руки вверх

Главная поп-группа нулевых покажет грандиозное шоу и всколыхнет ностальгию по школьным дискотекам.

Где: Титов-Арена

Когда: 7 марта в 19:00

Сколько: 1 600 — 3 000 рублей

Глеб Самойлов , лидер группы The Matrixx.

Глеб Самойлоff & the MATRIXX

Еще один юбиляр на барнаульской сцене. Бывший фронтмен «Агаты Кристи» покажет яркое и зрелищное шоу. Как всегда будет эпатажно, горячо и громко.

Где: ДК Сибэнергомаш

Когда: 8 марта в 19:00

Сколько: 1 300 — 2 700 рублей

Денис Майданов

Главный хитмейкер российской эстрады, чьи песни поют от Киркорова до Баскова, вживую споет свои душевные песни.

Где: ДК Барнаула

Когда: 13 марта в 19:00

Сколько: 1 200 — 3 500 рублей

Наргиз Закирова. www.instagram.com/nargizzakirova_official

Наргиз

Экстравагантная участница шоу «Голос» исполнит свои лучшие хиты.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 18 марта в 19:00

Сколько: 1 200 — 4 500 рублей

Анна Семенович и Митя Фомин

Две яркие звезды российского шоу-бизнеса выступят вместе и подарят своим поклонникам массу позитивных эмоций.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 20 марта в 19:00

Сколько: 800 — 2 300 рублей

Певица Жасмин. jasmin.ru

Жасмин

В один вечер сцена превратится в фешн-картинку, настоящий цветочный спектакль — красочная постановка Жасмин уже получила премию «Шоу года 2019», так что это точно стоит увидеть.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 25 марта в 19:00

Сколько: 500 — 3 500 рублей

Ирина Аллегрова

Императрица российской эстрады и рекордсменка по аншлагам споет свои лучшие шлягеры.

Где: Титов-Арена

Когда: 25 марта в 19:00

Сколько: 2 000 — 5 000 рублей

Валерий Сюткин. klikabol.mirtesen.ru

Валерий Сюткин

Интеллигент отечественного рок-н-ролла тряхнет сединой и по-молодецки зажжет в зале ДК Моторостроителей.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 2 апреля в 19:00

Сколько: 800 — 3 500 рублей

Елена Ваенга

Королева российского шансона исполнит свои самые душевные песни.

Где: театр драмы им. Шукшина

Когда: 4 апреля в 19:00

Сколько: 1 500 — 5 000 рублей

Хор Турецкого

На этот раз в Барнаул приедет не мужской, а женский хор сопрано. Действительно уникальное шоу девичих голосов.

Где: театр драмы им. Шукшина

Когда: 7 апреля в 19:00

Сколько: 1 500 — 3 500 рублей

Ани Лорак. www.instagram.com/anilorak

Ани Лорак

Живой звук, завораживающие хореографические постановки, яркие костюмы и красота голоса — сочетание всего этого подарит поклонникам певицы незабываемый вечер.

Где: Титов-Арена

Когда: 23 апреля в 19:00

Сколько: 900 — 3 500 рублей

Любэ

Годы идут, а песни группы «Любэ» по-прежнему любят все — от молодых до седых.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 23 апреля в 19:00

Сколько: 1 700 — 5 000 рублей

Nazareth

Большой концерт легендарной шотландской группы. Можно будет услышать и спеть хором любимые песни — от Razamanas до Love Hurts.

Где: ДК Моторостроителей

Когда: 27 апреля в 19:00

Сколько: 1 700 — 4 000 рублей

Дима Билан выступил на Дне металлурга в Заринске. Ирина Баенкова , altapress.ru

Дима Билан

«Планета Билан. На Орбите» — название новой концертной программы знаменитого певца и наставника шоу «Голос» обещает космически красочное шоу.