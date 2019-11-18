Лидер группы Rammstein даст единственный концерт в Сибири

17 марта 2020 года лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн даст свой единственный концерт за Уралом. В Новосибирске вместе с музыкантом Петером Тэгтгреном (рок-группа Pain) он представит второй альбом «F&M» своего сольного проекта Lindemann.

После выхода крайне успешного дебютного альбома «Skills ln Pills», который поднялся на вершину немецкого чарта, «F&M» — это совершенно новая глава в истории проекта. В «Skills ln Pills» были песни только на английском языке, а в нынешнем альбоме будет лирика на немецком.

Новые произведения сольного проекта появились благодаря сотрудничеству Тилля и Гамбургского театра «Талия». Лидер группы Rammstein написал для современной адаптации сказки «Ганзель и Гретель» шесть песен. В них затрагиваются темы страха, надежды, бедности, излишеств. Все они вошли в новый альбом группы Lindemann.

Всего Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен побывают в 5 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

Продажа билетов новосибирского концерта стартует 18 ноября в 16:00 по местному времени: входной — 3000 рублей, фан-зона 4000 рублей. Билеты можно приобрести на сайте «Кассир.ру».

Что известно о Тилле Линдеманне и Петере Тэгтгрене

Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен культовой метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт.

Петер Тэгтгрен — шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер, режиссер клипов. Лидер дэт-метал группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain.