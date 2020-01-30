Пилите, Шура! В Барнауле поставят «Золотого теленка» в бродвейском духе

Спектакль «Золотой теленок» — одна из театральных премьер весны в Барнауле. Это будет веселая и легкая комедия, какие умеют и любят ставить в музыкальном театре. Спектакль удивит зрителя атмосферой конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, где смешается советское прошлое и традиции бродвейских мюзиклов.

Смелая мечта

Постановкой «Золотого теленка» занимается главный режиссер театра Константин Яковлев. В основе спектакля — знаменитая история Ильфа и Петрова, которая почти не изменена в либретто (его написал Евгений Муравьев). Зритель увидит знакомых героев в знакомых обстоятельствах. Но с музыкой приключения Великого комбинатора Бендера приобретут иной окрас.

«У этого произведения есть все шансы стать настоящим мюзиклом. За рубежом много постановок на тему стремления к мечте, — говорит Константин Яковлев. — Мюзикл — это вообще заимствованный жанр. И нам хочется сохранить стилистику 1920-х годов. Так что мы обязательно сделаем намек на бродвейские постановки во времена их становления».

Репетиции спектакля «Аладдин» в музыкальном театре. Режиссер Константин Яковлев. Анна Зайкова.

Идея, по словам режиссера, останется такой, какая была у Ильфа и Петрова: нужно мечтать, несмотря ни на что, и мечта должна быть большой и смелой. Тогда даже самый неказистый и даже отрицательный герой превращается в положительного.

Согласно законам жанра мюзикла оригинальный, не очень оптимистичный финал переделают. «Будет хеппи-энд», — пообещал Константин Яковлев.

Не переигрывать

«Ильф и Петров не зря много путешествовали по Америке, — говорит режиссер. — По моему мнению, они опередили свою эпоху, написав это произведение. И уже как-то стремились именно к жанру мюзикла».

Постановочная группа только начинает погружаться в работу. Проходят первые читки, назван примерный состав занятых в спектакле артистов.

Костюмами занимается новосибирская художница Каринэ Булгач. Они, конечно, отразят стилистику 1920-х. А кроме того, по словам режиссера, будут «с сюрпризами».

Декорации театра Музкомедии. «МЭ»

Инсценировок «Золотого теленка» много, все они так или иначе копируют знаменитую экранизацию, но в театре понимают, что бессмысленно соревноваться с великими актерами и пытаться их переиграть. Поэтому удивлять гостей будут тем, чем умеют, — погружением в эпоху, атмосферой легкости и веселья. В конце концов, именно за это зрители и любят музыкальный театр.

Дунаевский и джаз

«Золотой теленок» — это не музыкальный спектакль в классическом понимании, где оркестр просто иллюстрирует происходящее на сцене. Прелесть выбранного жанра в том, что каждый номер не существует отдельно от сюжета, а двигает его вперед.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Музыку к спектаклю написал московский композитор Егор Шашин. Из американского и европейского наследия первой трети XX века в постановку попали регтаймы и фокстроты.

«Будет и танго. Это тема главного женского персонажа — Зоси Синицкой. Композитор увидел ее такой», — говорит дирижер Денис Немирович-Данченко.

Часть музыки в спектакле стилизована под произведения Исаака Дунаевского, автора множества советских песен, которые в 1930-е годы пела вся страна.

«Это не классическое и не водевильное сочинение, — говорит дирижер. — Это больше похоже, знаете, на сопровождение тапером глухонемого кино».

Мужчина играет на гитаре. открытые источники ( CC0)

Егор Шашин настоял на том, чтобы в спектакле было и соло акустической гитары, причем непременно в стиле Джанго Рейнхардта — одного из основателей стиля джаз-мануш, смеси традиционной цыганской музыки и свинга.

Премьера спектакля назначена на 10 апреля.