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Что читают барнаульцы: книжный магазин рассказал о литературных фаворитах горожан

Сеть книжных магазинов «Читай-город» представил топ-10 книг, которые пользовались популярностью у жителей Барнаула в 2019 году.

Книжный магазин.
Книжный магазин.
пресс-служба «Читай-город»

В фаворитах оказался нон-фикшн: литература по бизнесу и психологии, а также современная литература и классика.

Что читали барнаульцы в 2019 году

  1. Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»
  2. Джен Синсеро «НИ СЫ: Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»
  3. Джон Кехо «Подсознание может все»
  4. Александр Полярный «Мятная сказка»
  5. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
  6. Джордж Оруэлл «1984»
  7. Стивен Кинг «Кладбище домашних животных»
  8. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»
  9. Ю Несбе «Нож»
  10. Харпер Ли «Убить пересмешника»

Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Михаил Иванцов отметил, что, несмотря на популярность электронных книг, посетителей в книжных магазинах становится больше, рассказали в пресс-службе сети.

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