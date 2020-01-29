Что читают барнаульцы: книжный магазин рассказал о литературных фаворитах горожан

В фаворитах оказался нон-фикшн: литература по бизнесу и психологии, а также современная литература и классика.
Что читали барнаульцы в 2019 году
- Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»
- Джен Синсеро «НИ СЫ: Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»
- Джон Кехо «Подсознание может все»
- Александр Полярный «Мятная сказка»
- Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
- Джордж Оруэлл «1984»
- Стивен Кинг «Кладбище домашних животных»
- Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»
- Ю Несбе «Нож»
- Харпер Ли «Убить пересмешника»
Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Михаил Иванцов отметил, что, несмотря на популярность электронных книг, посетителей в книжных магазинах становится больше, рассказали в пресс-службе сети.