Топ-9 кинопремьер февраля, которые стоит увидеть

В февраля любителей кино ждет потрясающая Харли Квинн, возвращение прежнего Гая Ричи, Калашников и Александр Петров, с которым в этом месяце выйдут целых два фильма. Что нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн

С 6 февраля. США, 2019. Режиссер: Кэти Янь. В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович.

Эмансипация продолжает захватывать Голливуд. После премьеры «Отряда самоубийц» стало понятно, что только история Харли Квинн в исполнении Марго Робби заслуживает продолжения. Супергероиня впала в депрессию после расставания с Джокером, но ненадолго. Преступник Черная Маска объявил охоту на нее и других насоливших ему девушек. Квинн объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя, чтобы выжить и отомстить злодею. Картину сняла независимая постановщица Кэти Янь.

Джентльмены

С 13 февраля. США, 2019. Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Лайн Рени, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Том Ву, Чиди Аджуфо, Хью Грант.

Гай Ричи вернулся к своему старому доброму жанру — пацанскому криминалу. Американец Микки развел в старом лондонском поместье наркотическую ферму. А когда он решил продать свой бизнес влиятельному авторитету, на его пути встают милые, но готовые на все джентльмены. Интриги, взятки, шантаж, перестрелки — будет все, за что мы любим старые фильмы Гая Ричи.

Лед 2

С 14 февраля. Россия, 2020. Режиссер: Жора Крыжовников. В ролях: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина, Надежда Михалкова, Сергей Кузнецов, Сергей Лавыгин, Виталия Корниенко, Вера Тарасова, Евгения Евстигнеева.

На кинополе вновь выходит Александр Петров! Любовная история хоккеиста и фигуристки (Аглая Тарасова) получила с одной стороны романтическое, а с другой — трагическое продолжение. Свадьба, рождение дочери, а потом герой Петрова вдруг оказывается отцом-одиночкой. И он всеми силами пытается не пустить дочь на лед. Перед походом в кино рекомендуется захватить с собой платочки.

Соник в кино

С 20 февраля. Канада, Япония, США, 2020. Режиссер: Джефф Фаулер. В ролях: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика Самптер, Нил МакДонаф, Адам Палли, Джим Керри, Лиэнн Лэпп.

Джим Керри с шикарными усищами охотится за сверхзвуковым синим ежиком по имени Соник. Безграничные силы мультяшного героя ему нужны, чтобы завоевать мировое господство. Но для начала ежика надо хотя бы догнать.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

С 20 февраля. США, 2020. Режиссер: Стивен Гейган. В ролях: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон, Рами Малек, Джон Сина, Кумэйл Нанджиани.

Роберт Дауни мл. перевоплощается в легендарного ветеринара, способного разговаривать с животными. Герой ведет затворнический образ жизни, но ему приходится покинуть свое уютное гнездышко, когда юную принцессу одолевает неизвестная болезнь. Поиск лекарства обернется борьбой с беспощадными злодеями и встречами с диковинными существами.

Калашников

С 20 февраля. Россия, 2020. Режиссер: Петр Буслов. В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков.

Патриотический фильм о создателе самого популярного автомата в мире. В картине рассказывается о тернистом пути, который прошел конструктор-самоучка, чтобы создать тот самый АК-47.

Бладшот

С 20 февраля. США, 2020. Режиссер: Дэйв Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса Гонсалес, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Талула Райли, Ламорн Моррис, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон.

Фильм на основе легендарного комикса. Масштабная корпорация возвращает умершего солдата к жизни. Теперь вместо крови у него — армия нанороботов, которые сделали его бессмертным и практически неуязвимым. Они контролируют не только тело, но и разум героя, с чем он соглашаться не намерен.

Зима

С 27 февраля. Россия, 2019. Режиссер: Сергей Черников. В ролях: Игорь Петренко, Александр Петров, Тимофей Трибунцев, Никита Павленко, Михаил Жигалов, Дмитрий Куличков, Александр Аблязов, Никита Салопин, Алексей Демидов, Никита Абдулов.

Работоспособности Александра Петрова можно только позавидовать. В феврале его можно будет снова увидеть на большом экране — теперь уже в триллере с православным акцентом. По сюжету, в небольшом подмосковном городе расцветает криминал. Главный герой (Игорь Петренко) вместе с отцом получают тяжелые ранения от пьяных подростков. Сначала он становится опасным свидетелем, которого надо устранить. А потом сам превращается в беспощадного охотника.

На Луне

С 27 февраля. Россия, 2019. Режиссер: Егор Кончаловский. В ролях: Иван Архангельский, Виталий Кищенко, Александр Балуев, Степан Лапин

Федор Бавтриков.

Идея о перевоспитании мажоров не дает покоя российским киноделам. Если метод «Холопа» показался вам недостаточно убедительным, то, возможно, понравится рецепт фильма «На Луне». Молодого человека закидывают в глушь с полусумасшедшему деду, у которого тоже есть свои криминальные тайны. Кто кого перевоспитает — еще вопрос.