В барнаульском театре кукол поставят документальный спектакль о цифровой реальности

Материал собрала драматург Екатерина Свердлова, художником выступила Вера Петровская.

Спектакль ставит молодой питерский режиссер Роман Бокланов. В своей работе он изучает феномен популярности виртуального пространства среди подростков, которая выступает средой для общения и источником эстетических эмоций.

«Вокруг этой темы всегда возникает много вопросов и спорных ситуаций. Общество сейчас находится на новой стадии эволюции, то есть был „Хомо Сапиенс“ — человек разумный, а сейчас начали выделять новую группу „Хомо Медиум“ — человек информационный или медийный. В своем спектакле я хочу найти ответы на эти вопросы, и, самое главное, что зрители тоже смогут это сделать, посмотрев данную постановку», — рассказал режиссер