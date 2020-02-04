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В барнаульском театре кукол поставят документальный спектакль о цифровой реальности

Актеры театра кукол «Сказка» репетирует пьесу «Оnline», которая основана на реальных событиях, интервью и материалах, взятых из открытых интернет-источников, сообщает пресс-служба театра.

Обучение актеров театра кукол "Сказка"
Обучение актеров театра кукол "Сказка"
Алиса Батурина

Материал собрала драматург Екатерина Свердлова, художником выступила Вера Петровская.

Спектакль ставит молодой питерский режиссер Роман Бокланов. В своей работе он изучает феномен популярности виртуального пространства среди подростков, которая выступает средой для общения и источником эстетических эмоций.

«Вокруг этой темы всегда возникает много вопросов и спорных ситуаций. Общество сейчас находится на новой стадии эволюции, то есть был „Хомо Сапиенс“ — человек разумный, а сейчас начали выделять новую группу „Хомо Медиум“ — человек информационный или медийный. В своем спектакле я хочу найти ответы на эти вопросы, и, самое главное, что зрители тоже смогут это сделать, посмотрев данную постановку», — рассказал режиссер

Премьера нового спектакля с ограничением 12+ состоится в марте.

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