В алтайском театре кукол «Сказка» питерский режиссер, студент института сценических искусств Роман Бокланов ставит документальный спектакль Online об интернете. В Барнаул его пригласили после прошлогодней лаборатории в «куклах». Постановка будет идти в прямом эфире в социальных сетях, а зрители смогут переписываться во время показа с главной героиней. Почему в спектакле звучит песня Бузовой и нужен ли мат на сцене — в интервью altapress.ru.

Главное — участие

— Роман , в нашем городе вы третий студент , который за последний год готовит постановку для театра. Бениамин Коц поставил «Мой папа — Питер Пэн» в Молодежном театре Алтая , Рача Махатаев — «Кроткую» в театре драмы. Приглашение молодых режиссеров — новая тенденция или давно принятая практика?

— Это давно практикуется. Лаборатории организуют для молодых режиссеров, выпускающихся студентов, которые не знают, куда податься, что им делать. Мы, учащиеся, везде отправляем свои заявки. Мне кажется, что это удобный формат: театр знакомится с режиссером, а он — с актерами.

— Что важнее в лаборатории — просто принять участие или создать спектакль , который будет идти на сцене равноправно с другими постановками?

— Дух соревнования — это, конечно, хорошо, но для меня не так важно. Для меня важен сам эксперимент. Я всегда стараюсь участвовать в лабораториях с каким-то необычным материалом. Мне хочется рисковать.

— Кому интересны такие лаборатории?

— Думаю, в первую очередь это выгодно театрам. К ним приезжают несколько режиссеров, показывают эскизы, и театр может выбрать что-то из предложенного. Обычно режиссеров приглашают вслепую, что получится — то получится. А в этом формате можно посмотреть эскиз и понять мысль режиссера, оценить перспективу постановки.

Этим летом лаборатория в БТК (Большой театр кукол в Санкт-Петербурге) собрала 8 режиссеров, и все их эскизы взяли для разработки в репертуар.

— А бывает ли , что после таких лабораторий студентов зовут работать к себе?

— Да, бывает и такое. Например, Дмитрий Шишанов, который работает сейчас в Курганском театре кукол главрежем. Насколько я знаю, дирекция видела его «лабораторные» работы и пригласила к себе. Он студент 4-го курса заочного обучения.

Отрывают с руками

— Правда ли , что режиссер и актер кукольного театра сегодня достаточно дефицитная профессия?

— Да, особенно парни-актеры, в них недостаток был всегда.

Во-первых, сейчас мало кто знает, что есть современный театр кукол, который ставит спектакли на актуальные темы. Какое-то время в театре кукол был определенный застой, не происходило ничего нового, боялись экспериментировать, все делали по-старому — потому что так было удобно. Ничего плохого не делаем, и хорошо.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

Поэтому абитуриенты не стремятся подавать на кукольный факультет, им страшно, они думают, что это театр за ширмой, их не будет видно, придется всю жизнь прятаться, и никаких тебе актерских перспектив.

Хотя в Питере у нашего мастера (Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол, обладателя премии «Золотая маска». — Прим. ред.) таких проблем не было никогда. У Кудашова всегда большой конкурс, потому что он достаточно известная личность в узком театральном кругу. Он ставит спектакли на современные темы, с ним хочется работать.

Хорошо, что многие театральные школы сейчас идут по тому же пути. Вот мастерская Эльмиры Куриленко в Новосибирске, например. Она проделывает очень большую, сложную работу.

Молодым режиссерам иногда бывает трудно в провинциальных театрах, иногда там нужно проявлять жесткость. Потому что многие, особенно старшее поколение, обязательно начнет говорить, что делать по-новому нельзя, это плохо, мы падаем вниз, нельзя ошибаться. Хотя ошибаться можно и даже нужно. Только так ты сможешь найти что-то истинное.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

— А что подразумевается под новым?

— Границы понятия размыты. Для одного города новое — это когда актер существует наравне с куклой. В другом это может быть стандартная практика кукловождения.

Я думаю, что новое — это принцип не формы, а высказывания. Какие темы режиссер поднимает, что его волнует, о чем хочет говорить с аудиторией.

Работать приходят с улицы

— А где вообще обучают актеров-кукольников?

— В Новосибирске, Ярославле, Екатеринбурге, Питере. Режиссеров — только в Санкт-Петербурге и Москве.

— Но при этом театры кукол есть практически в каждом городе. Может ли такое небольшое количество выпускников заполнить все театры в стране?

— В некоторые театры люди и с улицы приходят. Работают там, а потом едут на заочное обучение. Но нехватка кадров, конечно, есть.

Многие приходят из драматических театров. В этом нет ничего плохого. Я видел много хороших работ, где играли непрофессиональные кукольники, а бывали и плохие спектакли, в которых играли люди с профильным образованием.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

Если человек талантлив, у него есть способности и есть что сказать, то совершенно не важно, какое у него образование.

— В чем различия обучения актеров-кукловодов и драматических?

— У кукловодов база, как и у драматических, — такие же дисциплины, тренинги. Плюс дополнительные часы по освоению разных кукол — перчаточных, планшетных, гапитных, марионеток.

И водители ходят в театры

— Как пришла идея постановки Online?

— Когда меня позвали участвовать в лаборатории, я стал думать: какую тему я боюсь брать? Тема, связанная с интернетом, была та самая. Я совершенно не знал, что с ней делать, но она меня волновала.

Я постоянно вижу взрослых, которые говорят: «Вот в наше время этого ничего не было и все было прекрасно!», «Вы там зависаете, а не общаетесь» и так далее.

Мне тоже стали интересны эти вопросы. Действительно, мы деградируем или развиваемся? Мне бы хотелось, чтобы зритель ответил на них сам.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

В спектакле мы по большей части будем говорить о социальных сетях: Tinder, Badoo, Telegram, «ВКонтакте», Instagram.

Мы также затронем тему, как можно повлиять на человека с помощью интернета. У нас есть монолог парня, которого бросила девушка, он привыкает к новой жизни, начинает общаться с другими.

И вдруг его бывшая видит в соцсетях, что у него все прекрасно, лайкает его фотографии, потом удаляет эти лайки. То есть делает все возможное, чтобы он на ней зациклился. Это реальная история, есть видео в YouTube, где парень ее рассказывает. И мы понимаем, как ему больно.

Поговорим также о хейтерах, блогерах. Главный персонаж — это блогерка (как она себя модно называет) Ангелина. Она хочет прославиться, стать известной, чтобы все ее любили, ставили лайки. Но как-то у нее не очень получается.

— Как эти ситуации вы перерабатывали в пьесу?

— Материал написала драматург Катя Свердлова. Она из Омска, мы с ней познакомились на одном фестивале в Питере. Я отправил ей свой эскиз, тема ее заинтересовала, и Катя написала пьесу.

Так у нас из разрозненных этюдов появился главный герой и сюжетная линия, которая сцепляет все рассказы в единую историю.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

— В интернете много матерятся. А в спектакле?

— Да, маты были изначально в пьесе, и по рекомендации руководства театра я все же немного пригладил некоторые монологи, но некоторые слова все-таки оставил. Рейтинг у нашего спектакля повысился до 16+.

Сильно менять текст мы не может, это же документальные записи. Они помогают нам понимать, как человек говорит, думает. Чтобы и у зрителей не было чувства, что в соцсетях обитают одни эстеты.

Кто-то из театральных критиков сказал мне, что, мол, театр должен поднимать культуру, а не опускаться до уровня водителя. Меня это немного покоробило: а что, водители не ходят в театры? Театр должен быть для всех.

И нельзя скрыть того факта, что молодежь употребляет матерные слова. Это не значит, что они должны звучать на протяжении всего спектакля. Но если мат оправдан, уместен, то он может прозвучать со сцены.

Бузова — это не дно

— Какие замечания с лаборатории в Барнауле помните?

— Говорили много хорошего. Из негативного, но полезного я услышал вопрос: «Зачем вы используете песню группы „Ленинград“? Это же дно!»

Я так не считаю. Мне нравится эта группа, но я послушался и заменил песню на еще большее «дно» — песню Ольги Бузовой. Я не очень люблю ее творчество, но мне кажется, она добавит спектаклю попсовости и некоторого идиотизма, который мне нужен.

Репетиция спектакля Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

И, кстати, сама Оля Бузова мне нравится, у нее интересный образ, как театральный персонаж она очень любопытна. Я не считаю ее «дном», на сцене такой герой может быть.

— Не было ощущения , что спектакль будет в первую очередь интересен не подросткам , а их родителям?

— Да, изначально я делал эскиз именно для взрослых. А на обсуждении, наоборот, говорили, что он будет интересен подросткам.

Мне важно, чтобы во время спектакля состоялся диалог между всеми поколениями: взрослые поняли, что интернет приносит много пользы, а подростки узнали, что беспокоит их родителей.

— Не страшно было ставить такой материал для нашего консервативного зрителя? Где привыкли , что театр кукол — это только про Колобка и Машу и Медведя?

— Мне до сих пор страшно. Но я делаю. Главное для меня — высказаться как режиссеру.

Что еще рассказал питерский режиссер

— Какие спектакли кукольного театра , которые есть в открытом доступе , посоветуете посмотреть? — Спектакли Филиппа Жанти — все, какие найдете. Есть прекрасный сайт — «Театр актуальных кукол». Если там зарегистрироваться, то будет открыт доступ на видео спектаклей, там очень достойная подборка. В открытом доступе есть несколько спектаклей БТК — «Мы», «Екклесиаст», «Башлачов — человек поющий», «Покаяние и прощение», «Вий» и другие. — В чем феномен вашего мастера , Руслана Кудашова? — Это человек, который посмотрел на театр кукол новым взглядом. Например, есть тростевая кукла, которую не очень любят студенты. Им кажется, что она скучная, такая «советская». К тому же с ней надо стоять за ширмой. Кудашов же взял даже не тростевую куклу, а ее «скелет» — без лица и костюмов, такой каркас. И с этими безликими болванками сделал спектакль «Мы» по Замятину. И при этом он не стал прятать артистов. И все это работало на мысль, на режиссерское высказывание. Я посмотрел и подумал: «Как здорово! Я теперь тоже хочу работать с этой куклой». — Над чем еще сейчас работаете? — В БТК готовлю постановку для семейного просмотра «Меня удочерила горилла» шведской писательницы Фриды Нильсон. Также там я планирую поставлю «Мамашу Кураж» Брехта и «Вам и не снилось» Галины Щербаковой. Думаю, в Железногорске поставлю «Снегурочку» Островского.

Что известно о Романе Бокланове

Роман Бокланов родился в городе Усть-Каменогорске (Казахстан) в 1993 году. В подростковом возрасте переехал в Новосибирск, где прожил 8 лет. Отучился в Новосибирском государственном театральном институте на актера театра кукол (мастерская педагога Эльмиры Куриленко).

Два года работал преподавателем по актерскому мастерству и сценическому движению, а также актером в театре «Старый дом». В 2016 году поступил на режиссера театра кукол в Российский государственный институт сценических искусств (Санкт-Петербург, мастерская Руслана Кудашова).