В Молодежном театре «разберутся» с Твардовским

Зрители услышать истории трех матерей в исполнении Ирины Клишевич, Любови Хотиёвой и Галины Чумаковой.

Читка в «Разборках с автором» — это не просто чтение текста по ролям, а своеобразный эскиз спектакля, после которого зрители могут высказать свое мнение об увиденном и даже поспорить с автором.

«Второе название читки — „Родные великие люди“. Эта строчка взята из стихотворения „Армейский сапожник“. Когда собирал материал для проекта, для меня стал открытием образ матери в поэзии Александра Твардовского. Раньше его не замечал. И тогда задумался, что значит для женщины, которая вкладывает всю душу, нежность и любовь в своего ребёнка, отпустить его на войну, а потом получить письмо, что сына нет в живых… Мать действительно великий человек, в случае любых острых событий в твоей жизни она — надёжный тыл», — рассказал режиссёр Алексей Бурдыко.