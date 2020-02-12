Барнаул 12 февраля -16°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

В Молодежном театре «разберутся» с Твардовским

18 и 19 февраля в Молодежном театре Алтая возобновят образовательный проект для школьников «Разборки с автором». Артисты представят поэзию Александра Твардовского о фронтовиках, сообщает управление по культуре.

Эскизы лаборатории #Всмысле в Молодежном театре Алтае.
Эскизы лаборатории #Всмысле в Молодежном театре Алтае.
МТА.

Зрители услышать истории трех матерей в исполнении Ирины Клишевич, Любови Хотиёвой и Галины Чумаковой.

Читка в «Разборках с автором» — это не просто чтение текста по ролям, а своеобразный эскиз спектакля, после которого зрители могут высказать свое мнение об увиденном и даже поспорить с автором.

«Второе название читки — „Родные великие люди“. Эта строчка взята из стихотворения „Армейский сапожник“. Когда собирал материал для проекта, для меня стал открытием образ матери в поэзии Александра Твардовского. Раньше его не замечал. И тогда задумался, что значит для женщины, которая вкладывает всю душу, нежность и любовь в своего ребёнка, отпустить его на войну, а потом получить письмо, что сына нет в живых… Мать действительно великий человек, в случае любых острых событий в твоей жизни она — надёжный тыл», — рассказал режиссёр Алексей Бурдыко.

Ранее в проекте разбирали рассказы Антона Чехова, повесть «Старосветские помещики» Николая Гоголя и поэму «Мцыри» Михаила Лермонтова.

Начало показа в 18:30. Цена билета — 200 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка